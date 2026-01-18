दृष्टी गेल्यावर पश्चात्ताप नको! वेदना न होता अंधत्व देणारा सायलेंट किलर आहे हा आजार

Aarti Badade

डोळ्यांचा 'सायलेंट किलर'

ग्लॉकोमा किंवा काचबिंदू हा असा आजार आहे जो कोणत्याही वेदनेशिवाय तुमची दृष्टी हळूहळू कायमची हिरावून घेऊ शकतो.

नेमका काय होतो त्रास?

या आजारात डोळ्यांमधील द्रवाचा दाब वाढतो, ज्यामुळे मेंदूला दृश्य माहिती पोहोचवणारी 'ऑप्टिक नर्व्ह' कायमची निकामी होते.

लक्षणे का जाणवत नाहीत?

काचबिंदू सुरुवातीला बाजूच्या दृष्टीवर परिणाम करतो, त्यामुळे समोरचे स्पष्ट दिसत असल्याने रुग्णाला आजाराची जाणीव होत नाही.

ही लक्षणे दिसताच सावध व्हा

अंधुक दृष्टी, डोळ्यांमध्ये जडपणा, तीव्र डोकेदुखी किंवा दिव्यांच्या प्रकाशाभोवती वर्तुळे दिसणे ही काचबिंदूची मुख्य लक्षणे आहेत.

कोणाला असतो सर्वाधिक धोका?

वयाची चाळीशी ओलांडलेले लोक, मधुमेही आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या व्यक्तींना काचबिंदू होण्याचा धोका जास्त असतो.

अनुवांशिकता आणि औषधे

कुटुंबात कोणाला काचबिंदू असल्यास किंवा दीर्घकाळ स्टिरॉइड औषधे घेत असल्यास डोळ्यांची नियमित तपासणी करणे अनिवार्य आहे.

दृष्टी परत मिळवता येत नाही

एकदा काचबिंदूमुळे दृष्टी गेली की ती पुन्हा मिळवणे अशक्य असते, म्हणूनच लवकर निदान आणि उपचार हाच एकमेव मार्ग आहे."

प्रतिबंधात्मक उपाय

वयाची चाळीशी ओलांडल्यानंतर दरवर्षी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून डोळ्यांचा दाब तपासून घेणे हा दृष्टी वाचवण्याचा सर्वोत्तम उपाय आहे.

