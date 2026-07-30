Black Cardamom Benefits : सकाळी रिकाम्या पोटी काळी वेलची खाण्याचे 'हे' 5 जबरदस्त फायदे; वजन कमी करण्यासह पचनही सुधारेल!

बाळकृष्ण मधाळे

भारतीय स्वयंपाकघरातील महत्त्वाचा मसाला

काळी वेलची हा भारतीय स्वयंपाकघरातील एक महत्त्वाचा मसाला आहे. पदार्थांची चव आणि सुगंध वाढवण्याबरोबरच ती अनेक पोषक घटकांनी समृद्ध असल्याने आरोग्यासाठीही उपयुक्त मानली जाते.

Black Cardamom Benefits

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esakal

काळ्या वेलचीमध्ये कोणते घटक आढळतात?

काळ्या वेलचीमध्ये फायटोकेमिकल्स, अँटीऑक्सिडंट्स, जीवनसत्त्वे, कॅल्शियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, लोह, फायबर आणि टॅनिन यांसारखे पोषक घटक आढळतात.

Black Cardamom Benefits

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esakal

काळ्या वेलचीचे आरोग्यदायी फायदे

जरी अनेकांना काळ्या वेलचीची चव आवडत नसली, तरी तिचे नियमित आणि योग्य प्रमाणात सेवन केल्यास अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळू शकतात. विशेषतः रिकाम्या पोटी काळी वेलची खाल्ल्यास त्याचा अधिक लाभ होऊ शकतो.

Black Cardamom Benefits

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esakal

१. पचनक्रिया सुधारण्यास मदत

काळ्या वेलचीतील फायबर आणि टॅनिन पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत करतात. त्यामुळे अपचन, गॅस, पोटदुखी आणि बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्या कमी होण्यास मदत मिळू शकते.

Black Cardamom Benefits

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esakal

२. हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त

काळी वेलची रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकते. तसेच हृदयाचे कार्य सुरळीत राहण्यासाठीही तिचा फायदा होऊ शकतो, त्यामुळे हृदयाच्या आरोग्यासाठी ती लाभदायक मानली जाते.

Black Cardamom Benefits

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esakal

३. त्वचा निरोगी ठेवण्यास सहाय्यक

काळ्या वेलचीतील अँटीऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्वे त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. नियमित सेवनामुळे त्वचेचा नैसर्गिक तजेला टिकून राहण्यास आणि डाग कमी होण्यास मदत मिळू शकते.

Black Cardamom Benefits

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esakal

४. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते

अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असलेली काळी वेलची शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता मजबूत करण्यास मदत करते. त्यामुळे संसर्गजन्य आजारांपासून संरक्षण मिळण्यास हातभार लागू शकतो.

Black Cardamom Benefits

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esakal

५. वजन नियंत्रणासाठी फायदेशीर

रिकाम्या पोटी काळी वेलची खाल्ल्याने चयापचय प्रक्रिया (मेटाबॉलिझम) सुधारण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे वजन नियंत्रणाचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी ती आहाराचा एक उपयुक्त भाग ठरू शकते.

Black Cardamom Benefits

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esakal

काळी वेलची कशी खावी?

सकाळी रिकाम्या पोटी कोमट पाण्यासोबत काळ्या वेलचीचे दाणे चावून खाऊ शकता. किंवा रात्री एका ग्लास पाण्यात काळी वेलची भिजत ठेवून दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते पाणी किंचित कोमट करून पिऊ शकता.

Black Cardamom Benefits

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esakal

टीप :

ही माहिती सामान्य आरोग्यविषयक माहितीसाठी आहे. कोणताही आहार किंवा घरगुती उपाय नियमितपणे सुरू करण्यापूर्वी, विशेषतः तुम्हाला एखादा आजार किंवा औषधोपचार सुरू असल्यास, डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Black Cardamom Benefits

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esakal

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Health benefits of dry ginger

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esakal

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