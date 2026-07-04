Dry Ginger Benefits : सर्दी, खोकला, सांधेदुखी अन् मूळव्याधीवर 'सुंठ' रामबाण उपाय; आल्यापेक्षाही 10 पट गुणकारी, पाहा 10 अद्भूत फायदे

बाळकृष्ण मधाळे
सुंठ म्हणजे आले वाळवून तयार केलेला पदार्थ. आयुर्वेदात सुंठेला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असून तिला 'विश्वभैषज' आणि 'महौषध' अशी विशेषणे देण्यात आली आहेत. सुंठेमध्ये अनेक औषधी गुणधर्म आढळतात, जे शरीराच्या विविध तक्रारी कमी करण्यास मदत करतात.
Health benefits of dry ginger
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आयुर्वेदानुसार, सर्दी आणि खोकल्याच्या त्रासात सुंठ, दालचिनी आणि खडीसाखर यांचा काढा घेतल्यास घशाला आराम मिळण्यास मदत होते.
Health benefits of dry ginger
esakal
वारंवार अपचन, पोट फुगणे, करपट ढेकर येणे किंवा गॅसचा त्रास होत असल्यास सुंठ उपयुक्त ठरू शकते. तिच्या सेवनामुळे पोटाशी संबंधित अनेक समस्या कमी होण्यास मदत होते.
Health benefits of dry ginger
esakal
सुंठ पचनसंस्थेसाठी अत्यंत उपयुक्त मानली जाते. नियमित प्रमाणात सुंठेचे सेवन केल्यास अन्नाचे पचन चांगले होते आणि पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत मिळते.
Health benefits of dry ginger
esakal
शरीरातील कफाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच वायू (गॅस) संबंधित त्रास दूर करण्यासाठी सुंठेचे चूर्ण कोमट दुधासोबत घेणे फायदेशीर मानले जाते.
Health benefits of dry ginger
esakal
वाढत्या वयात सांधेदुखी, आमवात किंवा अंगदुखीचा त्रास जाणवत असल्यास सुंठेतील गुणधर्म वेदना कमी करण्यास मदत करू शकतात.
Health benefits of dry ginger
esakal
नियमित सुंठेचा काढा पिल्याने शरीराला ऊर्जा मिळते, रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होण्यास मदत होते आणि ताजेतवाने वाटते.
Health benefits of dry ginger
esakal
सुंठ, आवळा आणि खडीसाखर यांचे चूर्ण योग्य प्रमाणात घेतल्यास अम्लपित्त (हायपर अॅसिडिटी) कमी होण्यास मदत मिळू शकते.
Health benefits of dry ginger
esakal
सुंठेमध्ये दाहरोधक (Anti-inflammatory) गुणधर्म असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे शरीरातील सूज आणि जळजळ कमी करण्यास तिचा उपयोग होऊ शकतो.
Health benefits of dry ginger
esakal
मूळव्याधीचा त्रास असलेल्या व्यक्तींनी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने ताकामध्ये सुंठेचे चूर्ण मिसळून घेतल्यास काही प्रमाणात आराम मिळू शकतो.
Health benefits of dry ginger
esakal
थंडीच्या दिवसांत किंवा वातावरणातील बदलांमुळे होणाऱ्या किरकोळ तक्रारींपासून बचाव करण्यासाठी सुंठेचा आहारात मर्यादित प्रमाणात समावेश फायदेशीर ठरू शकतो.
Health benefits of dry ginger
esakal
सुंठ ही उष्ण प्रकृतीची असल्यामुळे तिचे सेवन नेहमी मर्यादित प्रमाणात करावे. विशेषतः पित्तप्रकृती, अल्सर, तीव्र अॅसिडिटी किंवा इतर गंभीर आरोग्य समस्या असलेल्या व्यक्तींनी सुंठ नियमित आहारात समाविष्ट करण्यापूर्वी आयुर्वेद तज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Health benefits of dry ginger
esakal
हा लेख सर्वसाधारण माहितीच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. कोणत्याही आजारावर उपचार किंवा औषध म्हणून याचा वापर करण्यापूर्वी तज्ज्ञ वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
Health benefits of dry ginger
esakal
Bajra Roti Benefits
esakal