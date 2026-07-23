दुधासोबत चुकूनही खाऊ नका 'हे' 5 पदार्थ

Apurva Kulkarni
सगळ्यांच्या दैनदिन जीवनात नेहमीच दूध येतं. अनेकांना दूध पिण्याची सवय असते. परंतु दुधासोबत हे पदार्थ खाल्ल्यास आरोग्य बिघडू शकतं.
MILK SIDE EFFECTS
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मासे खाल्ल्यानंतर शक्यतो दूध पिणं टाळावं. त्यामुळे त्वचेसंबंधी समस्या होऊ शकतात.
FISH AND MILK
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दूध पिताना किंवा कोणत्या गोष्टीसोबत दूध खाताना मीठ किंवा मीठयुक्त पदार्थ खाणं टाळावं.
SALT WITH MILK
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केळी आणि दूध जास्त प्रमाणात घेतल्यानं ब्लोटिंग आणि अपचनच्या समस्या जाणवू शकतात.
BANANA AND MILK
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तसंच दुधासोबत मोसंबी, संत्रा, लिंबू असे पदार्थ खाऊ नये. त्यामुळे पित्ताच्या समस्या जाणवू शकतात.
CITRUS FRUITS WITH MILK
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कलिंगड, खरबूज, मुळा यासारखे पदार्थ सुद्धा दुधासोबत जास्त घेतल्यास विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
WATERMELON AND MILK
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ही फक्त सामान्य माहिती आहे. सकाळ माध्यम समूह याची पुष्टी करत नाही. तुम्ही तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊ शकतात
FOOD COMBINATIONS
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BENEFITS OF SOAKED CLOVES
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