काळी की पांढरी अंडी? जाणून घ्या कोण देत जास्त पोषण!

Aarti Badade

अंडी: प्रथिनांचा स्रोत

आजकाल लोक पौष्टिक पदार्थांमध्ये अंडी आवर्जून खातात. पण बाजारात पांढरी, तपकिरी आणि काळी अंडी (कडकनाथ) असे प्रकार उपलब्ध आहेत.



कडकनाथ अंडी म्हणजे काय?

कडकनाथ ही कोंबडीची मूळची भारतीय जात आहे, जी तिच्या काळ्या रंगाच्या मांसासाठी आणि अंड्यांसाठी ओळखली जाते, जी मध्य प्रदेशात आढळते.

प्रथिनांमध्ये कोण श्रेष्ठ?

कडकनाथ अंड्यांमध्ये (१५.६ ग्रॅम/१०० ग्रॅम) नियमित अंड्यांपेक्षा (६.६ ग्रॅम/१०० ग्रॅम) जवळजवळ दुप्पट प्रथिने असतात—म्हणून कडकनाथ हा प्रथिनांचा राजा आहे!

कमी चरबी, कमी कोलेस्ट्रॉल

काळी अंडी केवळ प्रथिने समृद्ध नाहीत, तर त्यांच्यात चरबी (१ ग्रॅम) आणि कोलेस्ट्रॉल (१८० मिग्रॅ) चे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी असते.

आरोग्याचे फायदे

कडकनाथ अंडी रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करतात, स्नायूंना बळकट करतात आणि चरबी कमी असल्याने हृदयाच्या आरोग्यासाठी अधिक फायदेशीर आहेत.

उपलब्धता आणि किंमत

कडकनाथ अंडी पौष्टिकदृष्ट्या श्रेष्ठ असली तरी, ती जास्त महाग असतात आणि सहज उपलब्ध नसतात.

अंतिम निवड

तुम्ही स्वस्त आणि दैनंदिन प्रथिनांचा स्रोत शोधत असाल, तर पांढरी अंडी हा उत्तम पर्याय आहे; अन्यथा, कडकनाथ अंडी ही उत्कृष्ट पौष्टिक निवड आहे.

