मशरूम आवडतं? पण या समस्या असतील तर खाणं ठरू शकतं धोकादायक!

Aarti Badade

मशरूम सर्वांसाठी नाही

मशरूम पौष्टिक असले तरी, काही विशिष्ट आरोग्य समस्या असलेले लोक किंवा ऍलर्जी असणाऱ्यांनी ते खाणे टाळणे महत्त्वाचे आहे.

ऍलर्जी असलेले लोक

ज्यांना मशरूमची ऍलर्जी आहे, त्यांनी मशरूम खाऊ नये; कारण यामुळे गंभीर शारीरिक त्रास होऊ शकतो.

पचन समस्या आणि औषधे

काही लोकांना मशरूममुळे पचनाच्या समस्या उद्भवू शकतात. तसेच, औषधे (Medications) घेत असलेल्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

खराब झालेले मशरूम टाळा

ज्या मशरूमवर काळे डाग आहेत, जे मऊ, चिकट आहेत किंवा ज्यांना तीव्र वास येत आहे, असे मशरूम खराब झाले आहेत आणि ते खाऊ नका.

विषारी मशरूमची भीती

विषारी मशरूम खाल्ल्यास गंभीर विषबाधा होऊ शकते; त्यामुळे मशरूम ओळखण्याचे नियम पाळा.

अपरिचित मशरूम खाऊ नका

जंगलात किंवा इतर ठिकाणी आढळणारे आणि खाण्यायोग्य आहेत की नाही हे तुम्हाला माहित नसलेले (अपरिचित) मशरूम कधीही खाऊ नका.

सुरक्षेचे नियम

सुरक्षिततेसाठी, पांढरे गिल (Gills) असलेले आणि लाल रंगाचे नसलेले मशरूम खाणे टाळा आणि नेहमी खात्री असलेलेच मशरूम वापरा.

