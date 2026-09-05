Hair Dye Safety : काळी मेहंदी केसांसाठी किती सुरक्षीत?, अमोनिया हेअर कलरचा गंभीर परिणाम

Sandeep Shirguppe

काळी मेहंदी केसांसाठी किती सुरक्षित?

केस काळे करण्यासाठी अनेकजण काळ्या मेहंदीचा वापर करतात. मात्र, ही मेहंदी पूर्णपणे नैसर्गिक असेलच असे नाही. त्यामध्ये रसायने असू शकतात.

Hair Dye Safety

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अमोनियामुळे टाळूला त्रास?

अमोनिया असलेल्या हेअर कलरमुळे टाळूवर खाज, जळजळ आणि लालसरपणा येऊ शकतो. काही जणांना त्वचेची आगही होऊ शकते.

Hair Dye Safety

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ब्लॅक हेनामध्ये PPD असू शकते

काही काळ्या मेहंदीमध्ये PPD नावाचे रसायन वापरले जाते. या रसायनामुळे त्वचेवर अॅलर्जी होण्याचा धोका असतो.

Hair Dye Safety

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esakal

चेहरा आणि टाळू सुजू शकतो

अॅलर्जी झाल्यास टाळू, कपाळ, कान आणि चेहऱ्यावर लालसरपणा, पुरळ किंवा सूज येऊ शकते.

Hair Dye Safety

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esakal

केसही होऊ शकतात खराब

रासायनिक रंगांचा वारंवार वापर केल्यास केस कोरडे आणि राठ होऊ शकतात. त्यामुळे केसांना नुकसान होण्याची शक्यता असते.

Hair Dye Safety

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esakal

लावण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा

काळी मेहंदी किंवा हेअर कलर वापरण्यापूर्वी उत्पादनाच्या सूचनेनुसार पॅच टेस्ट करणे महत्त्वाचे आहे.

Hair Dye Safety

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esakal

टाळूवर जखम असेल तर मेहंदी नको

टाळूवर जखम, पुरळ, जळजळ किंवा सनबर्न असेल तर अशा वेळी काळी मेहंदी किंवा हेअर कलर लावणे टाळा.

Hair Dye Safety

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esakal

लावल्यानंतर त्रास झाला तर काय कराल?

खाज, जळजळ, पुरळ किंवा सूज जाणवल्यास मेहंदी लगेच धुवून काढा. त्रास वाढल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Hair Dye Safety

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esakal

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