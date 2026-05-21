ब्लॅक होलच्या आत नेमकी कोणती दुनिया आहे? स्टीफन हॉकिंग यांनी सांगितलेलं 'ते' रहस्य पाहा

Varsha Balhe
ब्लॅक होल ही अवकाशातील अशी जागा आहे, जिथे गुरुत्वाकर्षण शक्ती इतकी प्रचंड असते की प्रकाशसुद्धा बाहेर पडू शकत नाही.
What Is a Black Hole?
प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग यांनी सांगितलं की ब्लॅक होल पूर्णपणे “काळं” नसतं.
ब्लॅक होलच्या काठावर कण आणि प्रतिकण तयार होतात. त्यातील एक आत खेचला जातो, तर दुसरा बाहेर पडतो.यालाच हॉकिंग रेडिएशन म्हणतात.
ब्लॅक होलच्या सीमेला इव्हेंट होरायझन म्हणतात. एकदा आत गेल्यावर कोणतीही वस्तू परत येऊ शकत नाही.
ब्लॅक होलच्या मध्यभागी सिंग्युलॅरिटी असते, जिथे भौतिकशास्त्राचे सर्व नियम फेल होतात.
हॉकिंग यांच्या मते, ब्लॅक होलमध्ये गेलेली माहिती पूर्णपणे नष्ट होत नाही, ती वेगळ्या स्वरूपात बाहेर पडू शकते.
हॉकिंग यांच्या सिद्धांतानुसार ब्लॅक होल हळूहळू ऊर्जा गमावतं आणि शेवटी “इव्हॅपोरेट” होऊन नष्ट होऊ शकतं.
ब्लॅक होलच्या आत नेमकं काय आहे, याचं उत्तर आजही विज्ञानाला पूर्णपणे मिळालेलं नाही.
