मोदी गेले नॉर्वेला... पण भारतातच आहेत अशी ३ ठिकाणं जी त्यालाही टक्कर देतात!

Sandip Kapde

सौंदर्य

भारतामध्येही नॉर्वेसारखे निसर्गसौंदर्य अनुभवायला मिळणारी अनेक अप्रतिम ठिकाणे आहेत.

दौरा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या पाच देशांच्या दौऱ्यावर असून चौथ्या टप्प्यात ते नॉर्वेमध्ये पोहोचले आहेत.

निसर्ग

उंच पर्वत, हिमनद्या आणि नॉर्दर्न लाइट्समुळे नॉर्वे जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करते.

मिनी-नॉर्वे

अरुणाचल प्रदेशातील दिबांग व्हॅली, हिमाचलमधील नारकंडा आणि लाहौल खोरे यांना भारताचे ‘मिनी नॉर्वे’ म्हटले जाते.

दिबांग

दिबांग व्हॅलीचे सौंदर्य आणि शांत वातावरण नॉर्वेच्या नैसर्गिक दृश्यांची आठवण करून देते.

वळणे

या दरीतील सर्पाकृती वळणदार रस्ते आणि ‘U’ आकाराची भौगोलिक रचना पर्यटकांना मोहून टाकते.

जैवविविधता

दिबांग व्हॅलीमध्ये ५०० हून अधिक पक्षी प्रजातींसह रेड पांडा आणि मिशमी टाकिनसारखे दुर्मिळ प्राणी आढळतात.

परमिट

दिबांग व्हॅलीला भेट देण्यासाठी इनर लाइन परमिट म्हणजेच ILP घेणे आवश्यक असते.

नारकंडा

हिमाचल प्रदेशातील नारकंडा हे बर्फाच्छादित शिखरे, सफरचंद बागा आणि पाइन वृक्षांसाठी प्रसिद्ध आहे.

हाटू

नारकंडातील हाटू शिखर आणि परिसरातील हिरवळ नॉर्वेसारखा अनुभव देणारी मानली जाते.

लाहौल

रोहतांग आणि अटल बोगद्यांपलीकडे असलेले लाहौल खोरे बर्फाच्छादित पर्वत आणि विस्तीर्ण मैदानांमुळे पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेते.

