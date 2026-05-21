मोदी गेले नॉर्वेला... पण भारतातच आहेत अशी ३ ठिकाणं जी त्यालाही टक्कर देतात!

Sandip Kapde
भारतामध्येही नॉर्वेसारखे निसर्गसौंदर्य अनुभवायला मिळणारी अनेक अप्रतिम ठिकाणे आहेत.
India’s Mini Norway Destinations
esakal
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या पाच देशांच्या दौऱ्यावर असून चौथ्या टप्प्यात ते नॉर्वेमध्ये पोहोचले आहेत.
India’s Mini Norway Destinations
esakal
उंच पर्वत, हिमनद्या आणि नॉर्दर्न लाइट्समुळे नॉर्वे जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करते.
India’s Mini Norway Destinations
esakal
अरुणाचल प्रदेशातील दिबांग व्हॅली, हिमाचलमधील नारकंडा आणि लाहौल खोरे यांना भारताचे ‘मिनी नॉर्वे’ म्हटले जाते.
India’s Mini Norway Destinations
esakal
दिबांग व्हॅलीचे सौंदर्य आणि शांत वातावरण नॉर्वेच्या नैसर्गिक दृश्यांची आठवण करून देते.
India’s Mini Norway Destinations
esakal
या दरीतील सर्पाकृती वळणदार रस्ते आणि ‘U’ आकाराची भौगोलिक रचना पर्यटकांना मोहून टाकते.
India’s Mini Norway Destinations
esakal
दिबांग व्हॅलीमध्ये ५०० हून अधिक पक्षी प्रजातींसह रेड पांडा आणि मिशमी टाकिनसारखे दुर्मिळ प्राणी आढळतात.
India’s Mini Norway Destinations
esakal
दिबांग व्हॅलीला भेट देण्यासाठी इनर लाइन परमिट म्हणजेच ILP घेणे आवश्यक असते.
India’s Mini Norway Destinations
esakal
हिमाचल प्रदेशातील नारकंडा हे बर्फाच्छादित शिखरे, सफरचंद बागा आणि पाइन वृक्षांसाठी प्रसिद्ध आहे.
India’s Mini Norway Destinations
esakal
नारकंडातील हाटू शिखर आणि परिसरातील हिरवळ नॉर्वेसारखा अनुभव देणारी मानली जाते.
India’s Mini Norway Destinations
esakal
रोहतांग आणि अटल बोगद्यांपलीकडे असलेले लाहौल खोरे बर्फाच्छादित पर्वत आणि विस्तीर्ण मैदानांमुळे पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेते.
India’s Mini Norway Destinations
esakal
Maharashtra’s Hidden Hill Station
esakal