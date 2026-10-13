काळ्या बिबट्या आणि साध्या बिबट्यात काय फरक असतो?

Varsha Balhe
काळा बिबट्या दिसायला साध्या बिबट्यापेक्षा खूप वेगळा वाटतो. पण तुम्हाला माहित आहे का, काळा बिबट्या ही वेगळी प्रजाती नाही? तो मुळात बिबट्याचाच एक प्रकार आहे. मग त्याचा रंग काळा का असतो आणि दोघांमध्ये नेमका काय फरक आहे, ते पाहूया.
BLACK LEOPARD VS NORMAL LEOPARD
esakal
साध्या बिबट्याचा रंग पिवळसर किंवा सोनेरी असतो आणि त्याच्या अंगावर काळ्या रंगाची फुलांसारखी नक्षी असते. काळा बिबट्या मात्र पूर्ण काळा दिसतो.
BLACK LEOPARD VS NORMAL LEOPARD
esakal
काळ्या बिबट्याच्या शरीरात मेलॅनिन नावाच्या रंगद्रव्याचे प्रमाण जास्त असते. या जनुकीय बदलामुळे त्याच्या अंगावरील केसांचा रंग अधिक गडद दिसतो. यालाच मेलॅनिझम म्हणतात.
BLACK LEOPARD VS NORMAL LEOPARD
esakal
हो, काळ्या बिबट्याच्या अंगावरही बिबट्याची मूळ नक्षी असते. मात्र काळ्या रंगामुळे ती सहज दिसत नाही. सूर्यप्रकाशात किंवा योग्य प्रकाशात त्याच्या अंगावरील ठिपके स्पष्ट दिसू शकतात.
BLACK LEOPARD VS NORMAL LEOPARD
esakal
काळा बिबट्या आणि साधा बिबट्या हे मुळात एकाच प्रजातीचे असल्यामुळे त्यांच्या ताकदीत रंगामुळे काही विशेष फरक पडत नाही. दोघेही चपळ असतात आणि झाडावर सहज चढू शकतात.
BLACK LEOPARD VS NORMAL LEOPARD
esakal
काळा बिबट्या आणि साधा बिबट्या दोघेही साधारणपणे सारख्याच पद्धतीने शिकार करतात. दबा धरून शिकार करणे आणि योग्य संधी मिळताच हल्ला करणे ही त्यांची सामान्य पद्धत आहे.
BLACK LEOPARD VS NORMAL LEOPARD
esakal
साधे बिबट्या भारतातील अनेक भागांमध्ये आढळतात. काळे बिबट्याही भारतात आढळतात आणि दाट जंगलांमध्ये त्यांना पाहायला मिळू शकते. काळ्या रंगामुळे दाट जंगलात त्यांना लपण्याचा फायदा होऊ शकतो.
BLACK LEOPARD VS NORMAL LEOPARD
esakal
नाही. काळा बिबट्या ही वेगळी प्रजाती नाही, तर मेलॅनिझममुळे काळ्या रंगाचा दिसणारा बिबट्याच आहे. म्हणजेच रंग वेगळा, पण प्राणी तोच!
BLACK LEOPARD VS NORMAL LEOPARD
esakal
LEOPARD VS CHEETAH
esakal