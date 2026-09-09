काळा की पांढरा? कोणत्या रंगाची पाण्याची टाकी अधिक चांगली

Mansi Khambe

पाण्याच्या टाक्या

घर किंवा इमारतींवर पांढऱ्या किंवा काळ्या रंगाच्या पाण्याच्या टाक्या पहिल्या असतील. पण पांढरा आणि काळा यापैकी कोणत्या रंगाची टाकी अधिक चांगली असते? याबाबत जाणून घ्या.

Black And White Water Tank

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ESakal

टाकीचा रंग

पाण्याच्या टाकीचा रंग ती किती उष्णता शोषून घेते यावर लक्षणीय परिणाम करतो, विशेषतः जेव्हा ती थेट सूर्यप्रकाशात उघड्या छतावर ठेवली जाते.

Black And White Water Tank

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ESakal

पांढरा रंग

पांढऱ्या किंवा फिकट रंगाच्या टाक्या साधारणपणे पाणी थंड ठेवतात कारण त्या जास्त सूर्यप्रकाश परावर्तित करतात. तर काळ्या टाक्या जास्त सौर किरणोत्सर्ग शोषून घेतात.

Black And White Water Tank

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ESakal

सौर ऊर्जा

पांढऱ्या टाकीच्या पृष्ठभागावर कमी सौर ऊर्जेचे उष्णतेत रूपांतर होते. उन्हाळ्यात जेव्हा टाक्या अनेक तास तीव्र सूर्यप्रकाशात राहतात, तेव्हा यामुळे पाण्याला मिळणाऱ्या उष्णतेचे प्रमाण कमी होते.

Black And White Water Tank

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ESakal

फायदा

पांढऱ्या टाकीचा फायदा हा आहे की ती सूर्यप्रकाश परावर्तित करते आणि उष्णतेचा अपव्यय कमी करते. हे विशेषतः उष्ण हवामानात फायदेशीर ठरते, जेव्हा थंड पाण्याची गरज असते.

Black And White Water Tank

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ESakal

काळी टाकी

काळ्या टाकीमध्ये सूर्यप्रकाश शिरण्यापासून अधिक प्रभावीपणे रोखतो, ज्यामुळे शेवाळाची वाढ रोखण्यास मदत होते. तसेच, बाह्यभागावर धूळ आणि डाग कमी दिसतात.

Black And White Water Tank

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ESakal

उत्तम निवड

उत्तम टाकीची निवड टाकी कुठे बसवली जाते यावरही अवलंबून असते. उष्ण वातावरणात छतावर लावलेल्या टाकीसाठी, जर उद्देश उष्णतेपासून संरक्षण करणे असेल तर फिकट रंगाची टाकी अधिक उत्तम आहे.

Black And White Water Tank

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ESakal

नवी डिझाइन

आजकाल पाण्याच्या टाक्या तीन किंवा चार-स्तरीय डिझाइनमध्ये उपलब्ध असतात. यामध्ये पांढरा बाह्य थर आणि पाण्यापर्यंत प्रकाश पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी गडद रंग वापरला जातो.

Black And White Water Tank

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ESakal

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Seahorse Reproduction

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ESakal

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