जगातील एकमेव नर जो पिल्लांना जन्म देतो, 'या' प्राण्याबद्दल तुम्हाला माहितेय का?

Mansi Khambe
सामान्यतः सस्तन प्राणी आणि जीवांमध्ये मादी पिल्लांना जन्म देते, पण काही विशिष्ट प्रजातींनी हा जैविक नियम बदलून दाखवला आहे. जगात असा एक नर आहे जो त्याच्या बाळांना जन्म देतो.
Seahorse Reproduction
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समुद्री घोडा (Seahorse) हा असा नर प्राणी आहे जो पिल्लांना जन्म देतो.
Seahorse Reproduction
ESakal
समुद्री घोडा मादी सर्व अंडी नराच्या पोटावरील एका विशेष थैलीत टाकते. नराची ही थैली मानवी प्लेसेंटाप्रमाणे कार्य करते आणि वाढत्या पिल्लांना ऑक्सिजन व पोषण पुरवते.
Seahorse Reproduction
ESakal
सुमारे २ ते ४ आठवड्यांच्या गर्भधारणेनंतर, नराच्या पोटात आकुंचन होऊन तो शेकडो ते हजारो पिल्लांना जन्म देतो.
Seahorse Reproduction
ESakal
गर्भधारणेनंतर पिल्ले पूर्ण विकसित झाल्यानंतर नर सीहॉर्सला प्रसूती वेदना सुरू होतात. यावेळी नर सीहॉर्स त्याचं शरीर वारंवार वाकवतो आणि शेकडो ते हजारो पिल्लांना जन्म देतो.
Seahorse Reproduction
ESakal
सीहॉर्स एका वेळी 100 ते 2000 पर्यंत पिल्लांना जन्म देतात. जन्मानंतर ही पिल्ले अगदी लहान सीहॉर्ससारखी दिसतात आणि लगेच स्वतंत्र जीवन सुरू करतात. त्यानंतर आई-वडील त्यांची कोणतीही काळजी घेत नाहीत.
Seahorse Reproduction
ESakal
शास्त्रज्ञांच्या मते, ही व्यवस्था प्रजातीच्या अस्तित्वासाठी फायदेशीर आहे. या प्रजातीमधील मादी अंडी दिल्यानंतर लगेच नवीन अंडी तयार करण्यास सुरुवात करते. त्यामुळे आधीच्या अंड्यांची काळजी नर घेतो.
Seahorse Reproduction
ESakal
या प्रक्रियेमुळे या प्रजातीच्या प्रजननाचा वेग वाढतो. सीहॉर्सची ही पिशवी केवळ संरक्षणच नाही तर तिच्यातील पाणी देखील नियंत्रित करते. ज्यामुळे समुद्रातील वातावरणासाठी पिल्ले तयार होतात.
Seahorse Reproduction
ESakal
तथापि, काही संशोधनांमध्ये गर्भावस्थेदरम्यान नर सुमुद्री घोड्याच्या शरीरात हार्मोनल बदल होतात, जे मादी हार्मोन्सप्रमाणे कार्य करतात, असे देखील आढळून आले आहे.
Seahorse Reproduction
ESakal
इतकेच नव्हे तर सीहॉर्स व्यतिरिक्त पाइपफिश (Pipefish) आणि सी ड्रॅगन (Sea Dragon) या सिग्नॅथिडे (Syngnathidae) कुळातील नर प्राणी देखील पिल्लांना जन्म देतात.
Seahorse Reproduction
ESakal
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ESakal