फक्त ३० दिवस रोज सकाळी काळे मनुके खा; शरीराला मिळतील 'हे' अद्भूत फायदे

सकाळ डिजिटल टीम
रोज सकाळी काळ्या मनुका खाल्यास आरोग्यास कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.
काळ्या मनुक्यांमध्ये लोह (Iron) आणि व्हिटॅमिन बी-कॉम्प्लेक्स मुबलक असते. ३० दिवसात तुमच्या शरीरातील रक्ताची कमतरता भरून निघते आणि ॲनिमियाचा त्रास कमी होऊन चेहऱ्यावर नैसर्गिक लाली येते.
यात मोठ्या प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे रक्तातील विषारी घटक (Toxins) बाहेर काढून टाकतात. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि अंतर्गत अवयवांचे आरोग्य सुधारते.
काळ्या मनुक्यांमध्ये नैसर्गिक फायबर जास्त असते. रात्री भिजवलेले मनुके सकाळी खाल्ल्याने पचन संस्था सक्रिय होते आणि जुनाट बद्धकोष्ठता (Constipation) केवळ एका महिन्यात दूर होऊ शकते.
मनुक्यांमध्ये कॅल्शियम सोबतच 'बोरॉन' नावाचे खनिज असते. हे खनिज हाडांच्या बळकटीसाठी अत्यंत आवश्यक असते. यामुळे सांधेदुखीचा त्रास कमी होतो आणि हाडे मजबूत होतात.
काळ्या मनुक्यात भरपूर पोटॅशियम असते, जे शरीरातील सोडियमची पातळी संतुलित करते. ३० दिवसांच्या नियमित सेवनाने उच्च रक्तदाबाचा त्रास असलेल्या रुग्णांना चांगला फरक जाणवतो.
रक्ताच्या शुद्धीकरणामुळे त्वचेवर चमक येते. ३० दिवस हा प्रयोग केल्यास मुरुम (Acne), काळे डाग आणि सुरकुत्या कमी होण्यास सुरुवात होते.
यात पॉलिफेनोलिक फायटोन्यूट्रिएंट्स असतात जे डोळ्यांच्या स्नायूंना शक्ती देतात. दृष्टी सुधारण्यासाठी आणि डोळ्यांची जळजळ कमी करण्यासाठी हा उत्तम उपाय आहे.
लोह वाढल्यामुळे टाळूतील रक्ताभिसरण वाढते. यामुळे केसांच्या मुळांना पोषण मिळते, केस गळणे थांबते आणि केसांची चमक वाढते.
