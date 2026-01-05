फक्त ३० दिवस रोज सकाळी काळे मनुके खा; शरीराला मिळतील 'हे' अद्भूत फायदे

सकाळ डिजिटल टीम

काळ्या मनुका

रोज सकाळी काळ्या मनुका खाल्यास आरोग्यास कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.

Black Raisins Benefits

|

sakal 

हिमोग्लोबिन

काळ्या मनुक्यांमध्ये लोह (Iron) आणि व्हिटॅमिन बी-कॉम्प्लेक्स मुबलक असते. ३० दिवसात तुमच्या शरीरातील रक्ताची कमतरता भरून निघते आणि ॲनिमियाचा त्रास कमी होऊन चेहऱ्यावर नैसर्गिक लाली येते.

Black Raisins Benefits

|

sakal 

विषारी घटक

यात मोठ्या प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे रक्तातील विषारी घटक (Toxins) बाहेर काढून टाकतात. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि अंतर्गत अवयवांचे आरोग्य सुधारते.

Black Raisins Benefits

|

sakal 

बद्धकोष्ठता

काळ्या मनुक्यांमध्ये नैसर्गिक फायबर जास्त असते. रात्री भिजवलेले मनुके सकाळी खाल्ल्याने पचन संस्था सक्रिय होते आणि जुनाट बद्धकोष्ठता (Constipation) केवळ एका महिन्यात दूर होऊ शकते.

Black Raisins Benefits

|

sakal 

कॅल्शियम

मनुक्यांमध्ये कॅल्शियम सोबतच 'बोरॉन' नावाचे खनिज असते. हे खनिज हाडांच्या बळकटीसाठी अत्यंत आवश्यक असते. यामुळे सांधेदुखीचा त्रास कमी होतो आणि हाडे मजबूत होतात.

Black Raisins Benefits

|

sakal 

उच्च रक्तदाब

काळ्या मनुक्यात भरपूर पोटॅशियम असते, जे शरीरातील सोडियमची पातळी संतुलित करते. ३० दिवसांच्या नियमित सेवनाने उच्च रक्तदाबाचा त्रास असलेल्या रुग्णांना चांगला फरक जाणवतो.

Black Raisins Benefits

|

sakal 

त्वचेवर चमक

रक्ताच्या शुद्धीकरणामुळे त्वचेवर चमक येते. ३० दिवस हा प्रयोग केल्यास मुरुम (Acne), काळे डाग आणि सुरकुत्या कमी होण्यास सुरुवात होते.

Black Raisins Benefits

|

sakal 

दृष्टी सुधारते

यात पॉलिफेनोलिक फायटोन्यूट्रिएंट्स असतात जे डोळ्यांच्या स्नायूंना शक्ती देतात. दृष्टी सुधारण्यासाठी आणि डोळ्यांची जळजळ कमी करण्यासाठी हा उत्तम उपाय आहे.

Black Raisins Benefits

|

sakal 

रक्ताभिसरण वाढते

लोह वाढल्यामुळे टाळूतील रक्ताभिसरण वाढते. यामुळे केसांच्या मुळांना पोषण मिळते, केस गळणे थांबते आणि केसांची चमक वाढते.

Black Raisins Benefits

|

sakal 

'हे' आहेत हिवाळ्यात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे 5 देशी सुपरफूड्स

Indian Superfoods to Boost Immunity in Winter

|

sakal

येथे क्लिक करा