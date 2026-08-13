दररोज काळ्या तांदळाचा भात खाल्ल्यास शरीराला मिळतात ‘हे’ १२ आश्चर्यकारक फायदे!

Yashwant Kshirsagar
काळ्या तांदळात प्रथिने आणि लोह मुबलक प्रमाणात आढळते. १०० ग्रॅम काळ्या तांदळातून सुमारे ९ ग्रॅम प्रथिने आणि ३.५ मिलिग्रॅम लोह मिळू शकते.
Black Rice Health Benefits
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काळ्या तांदळात अँथोसायनिन्ससह विविध अँटीऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणात असतात. हे घटक शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताणापासून पेशींचे संरक्षण करण्यास मदत करतात.
Black Rice Health Benefits
esakal
काळ्या तांदळात विविध अमिनो ॲसिड्स आढळतात. स्नायूंची वाढ, पेशींची पुनर्निर्मिती, ऊतींची दुरुस्ती आणि हार्मोन्सच्या निर्मितीसाठी त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते.
Black Rice Health Benefits
esakal
काळ्या तांदळातील पोषक घटक कोलेस्ट्रॉल आणि ट्रायग्लिसराइड्सच्या व्यवस्थापनास मदत करू शकतात. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून त्याचे सेवन हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
Black Rice Health Benefits
esakal
काळ्या तांदळात व्हिटॅमिन ई, ल्युटीन आणि झियाझॅन्थिनसारखे घटक आढळतात. हे अँटीऑक्सिडंट्स डोळ्यांच्या पेशींना ऑक्सिडेटिव्ह नुकसानापासून संरक्षण देण्यास मदत करू शकतात.
Black Rice Health Benefits
esakal
यात दाह-विरोधी गुणधर्म असल्याचे संशोधनातून दिसून आले आहे. त्यामुळे शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण आणि दाह कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
Black Rice Health Benefits
esakal
काळ्या तांदळातील अँथोसायनिन्सवर झालेल्या काही प्रयोगशाळा आणि प्राण्यांवरील अभ्यासांमध्ये कर्करोगाच्या पेशींच्या वाढीवर परिणाम दिसून आला आहे. मात्र, काळा तांदूळ हा कर्करोगावरील उपचार नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
Black Rice Health Benefits
esakal
काळ्या तांदळातील अँटीऑक्सिडंट्स यकृतातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करू शकतात. काही संशोधनात फॅटी लिव्हरसारख्या स्थितींमध्ये संभाव्य फायदे दिसून आले आहेत.
Black Rice Health Benefits
esakal
काळ्या तांदळात आहारातील तंतू म्हणजेच फायबर चांगल्या प्रमाणात असते. त्यामुळे नियमित मलविसर्जनास मदत होऊन बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करण्यास आणि आतड्यांचे आरोग्य टिकवण्यास मदत होऊ शकते.
Black Rice Health Benefits
esakal
काळ्या तांदळातील अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील पेशींना ऑक्सिडेटिव्ह नुकसानापासून वाचवण्यास मदत करतात. शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढण्याचे मुख्य काम मात्र यकृत आणि मूत्रपिंडांचे असते.
Black Rice Health Benefits
esakal
अँथोसायनिन्स आणि इतर वनस्पतीजन्य अँटीऑक्सिडंट्स मेंदूच्या पेशींचे संरक्षण करण्यास मदत करू शकतात. त्यामुळे स्मरणशक्ती आणि संज्ञानात्मक आरोग्य टिकवण्यासाठी संतुलित आहारात काळ्या तांदळाचा समावेश करता येतो.
Black Rice Health Benefits
esakal
काळ्या तांदळात फायबर असल्याने त्याचे पचन आणि ग्लुकोजचे शोषण तुलनेने हळू होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे रक्तातील साखरेत अचानक वाढ होण्याचा धोका कमी करण्यास तो मदत करू शकतो.
Black Rice Health Benefits
esakal
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