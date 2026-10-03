काळे की पांढरे? उत्तम आरोग्यासाठी कोणते तीळ चांगले?

Anushka Tapshalkar

पोषणाचा खजिना

काळे असोत किंवा पांढरे, दोन्ही प्रकारच्या तिळांमध्ये प्रथिने, फायबर, चांगल्या प्रकारची चरबी, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, लोह आणि झिंक यांसारखी महत्त्वाची पोषकतत्त्वे मिळतात.

Black VS White Sesame Seeds

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काळे तीळ

काळ्या तिळांमध्ये विविध वनस्पतीजन्य संयुगे आणि अँटीऑक्सिडंट घटक आढळतात. त्यामुळे नियमित आणि योग्य प्रमाणातील सेवन संतुलित आहाराचा भाग ठरू शकते.

Black Sesame Seeds 

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पांढरे तीळ

पांढऱ्या तिळांमधूनही कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, लोह, फॉस्फरस, प्रथिने आणि आरोग्यदायी चरबी मिळते. तिळगूळ, लाडू किंवा चटणीच्या माध्यमातून ते सहज आहारात घेता येतात.

White Sesame Seeds

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हाडांसाठी दोन्ही उपयोगी

तिळातील कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस ही खनिजे हाडांच्या सामान्य आरोग्यासाठी महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे आहारात तिळाचा मर्यादित समावेश फायदेशीर ठरू शकतो.

Bone Health

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पचनासाठी फायबरचा आधार

तिळामध्ये असलेले आहारातील फायबर आतड्यांच्या हालचालींना मदत करू शकते. त्यामुळे संतुलित आहारासोबत त्याचे सेवन पचनक्रिया आणि नियमित शौचासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

Better Digestion

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हृदय अन् शरीरासाठी पोषक चरबी

तिळातील बहुतांश चरबी असंतृप्त स्वरूपाची असते. याशिवाय त्यातील प्रथिने आणि खनिजे दैनंदिन आहारातील पोषणाची भर वाढवतात.

Heart and Body Fat

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मग काळे की पांढरे?

फक्त रंगावरून कोणते तीळ अधिक पौष्टिक आहेत, असा ठाम निष्कर्ष काढता येत नाही. दोन्ही प्रकार पोषक आहेत; त्यामुळे उपलब्धता, आवड आणि आहाराच्या गरजेनुसार योग्य प्रमाणात दोन्हींचा वापर करता येतो

Black VS White Sesame Seeds

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sakal

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Benefits of Drinking Lemon Water with Chia Seeds

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