लिंबू पाण्यात फक्त टाका 'या' बिया; वजन कमी होण्यापासून पचनापर्यंत आहे फायदेशीर

Anushka Tapshalkar
एक ग्लास कोमट पाण्यात अर्धे ते एक लिंबू पिळा. त्यात एक चमचा चिया सीड्स घालून किमान १० मिनिटे भिजू द्या. बिया फुगल्यानंतर हे मिश्रण प्यावे. चिया सीड्स कोरडे खाणे टाळा.
Soak Chia Seeds
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चिया सीड्समधील फायबर पचन आणि नियमित शौचास मदत करू शकते. मात्र जास्त सेवनाने गॅस किंवा पोटफुगी होऊ शकते.
Digestive Help
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फायबरयुक्त चिया सीड्समुळे पोट भरल्यासारखे वाटते, त्यामुळे अनावश्यक खाणे कमी होऊ शकते. मात्र वजन नियंत्रणासाठी संतुलित आहार आणि व्यायामही आवश्यक आहे.
Fulfilled Stomach
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चिया सीड्समधील फायबर कार्बोहायड्रेट्सचे शोषण मंदावण्यास मदत करू शकते. मात्र मधुमेहावरील औषधांचा हा पर्याय नाही.
Effective for Blood Sugar
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चिया सीड्समधील ओमेगा-३ आणि फायबर हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. मात्र हे पेय हृदयरोगाचा धोका कमी करण्यासाठी पुरेसे नाही.
Heart Health
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लिंबातील व्हिटॅमिन C आणि अँटीऑक्सिडंट्समुळे हे पेय पौष्टिक ठरते. लिंबू पाणी शरीराला हायड्रेट ठेवण्यासही मदत करते.
Vitamin C Rich
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चिया सीड्स घेताना पुरेसे पाणी प्या. जास्त सेवनाने गॅस, पोटफुगी होऊ शकते. वजन किंवा शुगर नियंत्रणासाठी संतुलित आहार, व्यायाम आणि गरजेनुसार डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Keep in Mind
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Benefits of Drinking Soaked Dates Water
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