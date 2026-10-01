लिंबू पाण्यात फक्त टाका 'या' बिया; वजन कमी होण्यापासून पचनापर्यंत आहे फायदेशीर

Anushka Tapshalkar

चिया सीड्स आधी भिजवा

एक ग्लास कोमट पाण्यात अर्धे ते एक लिंबू पिळा. त्यात एक चमचा चिया सीड्स घालून किमान १० मिनिटे भिजू द्या. बिया फुगल्यानंतर हे मिश्रण प्यावे. चिया सीड्स कोरडे खाणे टाळा.

Soak Chia Seeds

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पचनक्रियेला मदत

चिया सीड्समधील फायबर पचन आणि नियमित शौचास मदत करू शकते. मात्र जास्त सेवनाने गॅस किंवा पोटफुगी होऊ शकते.

Digestive Help

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पोट भरल्यासारखे

फायबरयुक्त चिया सीड्समुळे पोट भरल्यासारखे वाटते, त्यामुळे अनावश्यक खाणे कमी होऊ शकते. मात्र वजन नियंत्रणासाठी संतुलित आहार आणि व्यायामही आवश्यक आहे.

Fulfilled Stomach

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रक्तातील साखरेवर परिणाम

चिया सीड्समधील फायबर कार्बोहायड्रेट्सचे शोषण मंदावण्यास मदत करू शकते. मात्र मधुमेहावरील औषधांचा हा पर्याय नाही.

Effective for Blood Sugar

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हृदयासाठी पोषक

चिया सीड्समधील ओमेगा-३ आणि फायबर हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. मात्र हे पेय हृदयरोगाचा धोका कमी करण्यासाठी पुरेसे नाही.

Heart Health

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लिंबामुळे व्हिटॅमिन C

लिंबातील व्हिटॅमिन C आणि अँटीऑक्सिडंट्समुळे हे पेय पौष्टिक ठरते. लिंबू पाणी शरीराला हायड्रेट ठेवण्यासही मदत करते.

Vitamin C Rich

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प्रमाणाची काळजी

चिया सीड्स घेताना पुरेसे पाणी प्या. जास्त सेवनाने गॅस, पोटफुगी होऊ शकते. वजन किंवा शुगर नियंत्रणासाठी संतुलित आहार, व्यायाम आणि गरजेनुसार डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Keep in Mind

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