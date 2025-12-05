कांद्यावर काळे डाग दिसतायत? सावध! ही विषारी बुरशी तुमच्या आरोग्यासाठी धोकादायक!

Aarti Badade
कांदा (Onion) हा भारतीय स्वयंपाकाचा अविभाज्य घटक आहे. त्यात जीवनसत्त्वे, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स (Antioxidants) असतात, जे आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.
कांद्यावर दिसणारे काळे पट्टे किंवा डाग साधारणत: 'अॅस्परजिलस नायगर' (Aspergillus niger) या बुरशीमुळे (Fungus/Mold) तयार होतात.
ही बुरशी मातीतील आणि हवेतील सामान्य बुरशी आहे. कांदा दबला गेला (Bruised) असेल किंवा ओलसर वातावरणात ठेवला गेला असेल, तर तिची वाढ अधिक होते.
या बुरशीने संक्रमित कांद्यात मायकोटॉक्सिन्स (Mycotoxins) तयार होण्याची शक्यता असते, जे किडनीच्या हानीसह (Kidney Damage) इतर आरोग्य समस्या निर्माण करू शकतात.
जर बुरशी आत खोलवर शिरलेली असेल किंवा कांदा मऊ, ओलसर, चिकट किंवा कुजल्यासारखा (Rotten) झाला असेल, तर तो संपूर्ण कांदा फेकणे (Discard) सुरक्षित ठरते.
निरोगी व्यक्तींसाठी, जर बुरशी फक्त बाहेरील थरांवर (Outer Layers) असेल, तर ते थर काढून टाका. आसपासचा भाग कापून कांदा स्वच्छ धुऊन चांगला शिजवून (Cooked Well) वापरावा.
कांदे थंड, कोरड्या, हवेशीर जागी (Ventilated Area) साठवा. बटाट्यासारख्या ओलसरपणा (Moisture) निर्माण करणाऱ्या भाज्यांबरोबर कांदे साठवू नयेत.
