फक्त एक भाजी खा... किडनी–लिव्हर दोन्ही राहतील फिट!

Aarti Badade
चाकवत (Chakvat/Bathua) ही हिवाळ्यात उपलब्ध असलेली सर्वात पौष्टिक आणि औषधी हिरवी भाजी (Medicinal Herb) आहे.
Chakvat Benefits for kidney and liver
Sakal
आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते, चाकवत यकृत (Liver) आणि मूत्रपिंडाचे (Kidney) संरक्षण करते आणि त्यांचे कार्य (Function) सुधारते.
Chakvat Benefits for kidney and liver
Sakal
आयुर्वेदानुसार, चाकवतमध्ये 'शीतवीर्य' (थंड शक्ती) गुणधर्म आहेत, जे यकृतातील जळजळ (Inflammation) आणि पित्त दोष (Pitta Dosha) शांत करण्यास मदत करतात.
Chakvat Benefits for kidney and liver
Sakal
चाकवत नैसर्गिक डिटॉक्स भाजी (Natural Detox) मानली जाते; त्याचा रस किंवा उकळलेले पाणी शरीरातील विषारी पदार्थ (Toxins) बाहेर काढते.
Chakvat Benefits for kidney and liver
Sakal
कच्च्या चाकवताचा रस काढून साखरेसोबत प्यायल्यास किडनी स्टोन (Kidney Stones) मऊ होतात, फुटतात आणि लघवीतून बाहेर (Expulsion) पडण्यास मदत होते.
Chakvat Benefits for kidney and liver
Sakal
चाकवत बद्धकोष्ठता (Constipation) दूर करते, रक्त शुद्ध (Blood Purification) करते आणि मासिक पाळीच्या वेदनांमधूनही (Menstrual Pain) आराम देते.
Chakvat Benefits for kidney and liver
Sakal
चाकवतची कमी मसाल्यांची भाजी बनवून खावी किंवा मूग डाळीसोबत सूप (Soup) बनवावे. सैंधव मीठ (Rock Salt) आणि तुपाचा (Ghee) वापर करावा.
Chakvat Benefits for kidney and liver
Sakal
Homemade Night Serum
Sakal