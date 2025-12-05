फक्त एक भाजी खा... किडनी–लिव्हर दोन्ही राहतील फिट!

Aarti Badade

हिवाळ्यातील औषधी भाजी

चाकवत (Chakvat/Bathua) ही हिवाळ्यात उपलब्ध असलेली सर्वात पौष्टिक आणि औषधी हिरवी भाजी (Medicinal Herb) आहे.

Chakvat Benefits for kidney and liver

|

Sakal

लिव्हर आणि किडनीचे संरक्षण

आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते, चाकवत यकृत (Liver) आणि मूत्रपिंडाचे (Kidney) संरक्षण करते आणि त्यांचे कार्य (Function) सुधारते.

यकृतासाठी 'थंडावा'

आयुर्वेदानुसार, चाकवतमध्ये 'शीतवीर्य' (थंड शक्ती) गुणधर्म आहेत, जे यकृतातील जळजळ (Inflammation) आणि पित्त दोष (Pitta Dosha) शांत करण्यास मदत करतात.

नैसर्गिक डिटॉक्स

चाकवत नैसर्गिक डिटॉक्स भाजी (Natural Detox) मानली जाते; त्याचा रस किंवा उकळलेले पाणी शरीरातील विषारी पदार्थ (Toxins) बाहेर काढते.

मुतखड्यावर उपाय

कच्च्या चाकवताचा रस काढून साखरेसोबत प्यायल्यास किडनी स्टोन (Kidney Stones) मऊ होतात, फुटतात आणि लघवीतून बाहेर (Expulsion) पडण्यास मदत होते.

इतर महत्त्वाचे फायदे

चाकवत बद्धकोष्ठता (Constipation) दूर करते, रक्त शुद्ध (Blood Purification) करते आणि मासिक पाळीच्या वेदनांमधूनही (Menstrual Pain) आराम देते.

सेवन कसे करावे?

चाकवतची कमी मसाल्यांची भाजी बनवून खावी किंवा मूग डाळीसोबत सूप (Soup) बनवावे. सैंधव मीठ (Rock Salt) आणि तुपाचा (Ghee) वापर करावा.

