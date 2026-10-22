काळवीट आणि हरिण यांच्यात काय फरक असतो?

Varsha Balhe
काळवीट आणि हरिण दिसायला काहीसे सारखे वाटतात. पण त्यांच्या शिंगांपासून ते शरीराच्या रंगापर्यंत अनेक गोष्टी वेगळ्या असतात. मग या दोघांना ओळखायचं कसं? चला, सोप्या भाषेत जाणून घेऊया!
BLACKBUCK VS DEER DIFFERENCES EXPLAINED
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काळविटाच्या शिंगांना पिळदार वळण असतं आणि त्यांना फांद्या नसतात. दुसरीकडे, सांबरासारख्या अनेक हरणांच्या शिंगांना झाडाच्या फांद्यांसारख्या शाखा असतात. हाच या दोघांमधला एक महत्त्वाचा फरक आहे.
BLACKBUCK VS DEER DIFFERENCES EXPLAINED
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नर काळवीट प्रौढ झाल्यावर त्याच्या शरीराचा वरचा भाग गडद तपकिरी किंवा काळसर होतो, तर पोटाचा भाग पांढरा असतो. मादी काळविटाचा रंग साधारण पिवळसर-तपकिरी असतो.
BLACKBUCK VS DEER DIFFERENCES EXPLAINED
esakal
भारतीय काळविटामध्ये नराला लांब, पिळदार शिंगं असतात, तर मादीला सहसा शिंगं नसतात. हरणांच्या बहुतेक प्रजातींमध्येही नरांनाच शिंगं असतात. मात्र, रेनडिअर या प्रजातीत नर आणि मादी दोघांनाही शिंगं असतात.
BLACKBUCK VS DEER DIFFERENCES EXPLAINED
esakal
काळवीट प्रामुख्याने मोकळ्या गवताळ प्रदेशात आणि झुडपांच्या भागात आढळतो. हरणांच्या वेगवेगळ्या प्रजाती जंगलं, गवताळ प्रदेश आणि झाडाझुडपांच्या भागात राहतात. त्यांचं वास्तव्य प्रजाती आणि परिसरानुसार बदलतं.
BLACKBUCK VS DEER DIFFERENCES EXPLAINED
esakal
काळविटाचं शरीर सडपातळ आणि लांब पायांचं असतं. त्यामुळे त्याला मोकळ्या मैदानात वेगाने धावता येतं. हरणांच्या शरीराची रचना त्यांच्या प्रजातीनुसार वेगवेगळी असते.
BLACKBUCK VS DEER DIFFERENCES EXPLAINED
esakal
काळवीट हा गाय, शेळी आणि मेंढी यांच्याच प्राणी-कुटुंबातील आहे. तर हरिण हे वेगळ्या प्राणी-कुटुंबातील आहे. शिंगांची रचना आणि शरीराचा रंग पाहूनही त्यांच्यातील फरक ओळखता येतो.
BLACKBUCK VS DEER DIFFERENCES EXPLAINED
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