ब्लीच करताना त्वचा जळते? 'या' 5 चुका टाळा अन् पॅच टेस्ट कधी करावी, जाणून घ्या!

Aarti Badade

ब्लीचिंग सुरक्षितपणे कसे करावे?

चेहरा ब्लीच (Bleach) केल्याने त्वचेवर लगेच चमक येते, पण ते करण्यापूर्वी काही सुरक्षितता टिप्स पाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे त्वचेची जळजळ टाळता येते.

त्वचा स्वच्छ करा

ब्लीच लावण्यापूर्वी तुमचा चेहरा स्वच्छ पाण्याने आणि सौम्य फेसवॉशने धुवा. चेहऱ्यावर मेकअप किंवा इतर उत्पादने पूर्णपणे काढून टाका.

पॅच टेस्ट करा (Patch Test)

ब्लीच लावण्यापूर्वी, त्वचेच्या लहान भागावर (उदा. कानामागे) पॅच टेस्ट करा. ४८ तास वाट पाहा. कोणतीही अॅलर्जी किंवा जळजळ होत नसल्यास, पुढे ब्लीच लावा.

योग्य ब्लीच निवडा

तुमच्या त्वचेच्या प्रकारानुसार (उदा. कोरडी, तेलकट किंवा संवेदनशील त्वचा) योग्य ब्लीच निवडा. ब्लीचिंग क्रीमसोबत आलेल्या सूचनांचे नेहमी पालन करा.

स्क्रबिंग टाळा

ब्लीच करण्यापूर्वी चेहरा घासणे किंवा स्क्रब करणे पूर्णपणे टाळा. ब्लीच करण्याआधी स्क्रब केल्यास त्वचेला त्रास होऊ शकतो किंवा मुरुम (Acne) येऊ शकतात.

डोळ्यांभोवतीचा भाग टाळा

ब्लीचिंग क्रीम लावताना डोळे आणि भुवयांभोवतीचा नाजूक भाग टाळा. ही क्रीम डोळ्यांच्या संपर्कात येणे धोकादायक असू शकते.

त्वचेला सुरक्षित ठेवा

या ५ सोप्या नियमांचे पालन करा. यामुळे तुम्हाला ब्लीचिंगचे फायदे मिळतील आणि तुमची त्वचा सुरक्षित व निरोगी राहील!

