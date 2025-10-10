सणासुदीला ग्लोइंग स्कीन पाहिजे? मग हे घरगुती उपाय नक्की करा फॉलो!

Aarti Badade
सणासुदीच्या काळात मेकअप, जागरण आणि ताणतणावामुळे चेहरा निस्तेज दिसू शकतो. तुमचा चेहरा चंद्रासारखा चमकवण्यासाठी, 'हे' ६ साधे घरगुती उपाय लगेच वापरून पाहा.
चमकदार त्वचेसाठी पाणी पिणे आवश्यक आहे! गोड आणि तळलेले पदार्थ जास्त खाल्ल्याने डिहायड्रेशन वाढते. दिवसभर भरपूर पाणी, नारळ पाणी किंवा हर्बल टी प्या आणि मॉइश्चरायझर लावा.
मृत त्वचा काढून चेहरा ताजा करण्यासाठी आठवड्यातून दोनदा ओट आणि मधाच्या स्क्रबने हळूवारपणे एक्सफोलिएट करा.
हळद-दह्याचा मास्क (चेहरा उजळवण्यासाठी) किंवा मध-लिंबाचा पॅक (त्वचा स्वच्छ करण्यासाठी) लावा.
चांगली झोप त्वचेसाठी खूप महत्त्वाची आहे. झोपेच्या कमतरतेमुळे निस्तेज त्वचा, काळी वर्तुळे आणि मुरुमे येऊ शकतात. दररोज ७-८ तास झोप घ्या, ज्यामुळे त्वचा स्वतःला दुरुस्त करू शकेल.
दररोज फक्त पाच मिनिटे चेहऱ्याचा मसाज करा. बोटांनी किंवा जेड रोलरने वरच्या दिशेने मसाज केल्यास रक्ताभिसरण वाढते आणि चेहऱ्याला नैसर्गिक चमक येते. (बदाम तेल वापरा.)
तुम्ही जे खाता, ते थेट तुमच्या चेहऱ्यावर परिणाम करते. जास्त साखर आणि तळलेले अन्न टाळा. आहारात फळे, भाज्या, जवस आणि अक्रोड यांचा समावेश करा.
या सोप्या घरगुती टिप्स आणि समतोल आहाराचा अवलंब करून, तुम्ही सणांच्या गर्दीतही तुमच्या चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक (Glow) आणू शकता
