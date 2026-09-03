पोट फुगणे, जडपणा अन् बद्धकोष्ठता? जाणून घ्या तेलाचा पारंपरिक उपाय

Aarti Badade

बद्धकोष्ठतेने त्रस्त आहात?

रात्रीच्या वेळी ‘हा’ पारंपरिक उपाय केल्याने सकाळी मलविसर्जनास मदत होऊ शकते!

almond oil for constipation

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Sakal

बद्धकोष्ठता होण्यामागची कारणे

आहारात फायबरची कमतरता, कमी पाणी पिणे, व्यायामाचा अभाव आणि अनियमित दिनचर्या यामुळे बद्धकोष्ठतेचा त्रास होऊ शकतो. यामुळे पोट फुगणे आणि जडपणा जाणवू शकतो.

almond oil for constipation

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Sakal

कोमट दुधासोबत बदाम तेल

काही पारंपरिक पद्धतींमध्ये रात्री झोपण्यापूर्वी खाण्यायोग्य गोड बदाम तेल कोमट दूध किंवा पाण्यासोबत घेण्याचा उल्लेख आढळतो. यामुळे मल मऊ होण्यास मदत होऊ शकते.

almond oil for constipation

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Sakal

बदाम तेलाचा उपयोग कसा होतो?

बदाम तेलातील चरबीमुळे आतड्यांमधील कडक मल मऊ होण्यास आणि मलविसर्जन अधिक सहज होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीला याचा परिणाम सारखा होईलच असे नाही.

almond oil for constipation

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Sakal

हिरड्याचाही केला जातो पारंपरिक वापर

आयुर्वेदात हिरडा (हरितकी) पचनाशी संबंधित समस्यांसाठी वापरला जातो. बद्धकोष्ठतेसाठी हिरड्याची पूड कोमट पाण्यासोबत घेण्याची पारंपरिक पद्धतही सांगितली जाते.

almond oil for constipation

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Sakal

उपायांसोबत या गोष्टीही महत्त्वाच्या!

बद्धकोष्ठतेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दिवसभर पुरेसे पाणी प्या, फळे-भाज्या आणि फायबरयुक्त पदार्थ खा. तसेच नियमित चालणे किंवा व्यायाम करण्याची सवय लावा.

almond oil for constipation

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Sakal

बद्धकोष्ठता होत असेल तर!

घरगुती उपाय प्रत्येकासाठी योग्य असतीलच असे नाही. तीव्र पोटदुखी, उलट्या, रक्तस्राव किंवा दीर्घकाळ बद्धकोष्ठता असल्यास स्वतःहून उपाय करण्याऐवजी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

almond oil for constipation

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Sakal

स्मरणशक्तीसाठी फायदेशीर ठरू शकतात ‘हे’ 5 पदार्थ!

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Sakal

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