लघवीतून रक्त येतंय? याकडे दुर्लक्ष करणं पडू शकतं महागात!

Aarti Badade
लघवीतून रक्त येण्याच्या स्थितीला वैद्यकीय भाषेत 'हिमॅच्युरिया' म्हणतात; लघवीचा रंग गुलाबी, लाल किंवा तपकिरी दिसणे हे गंभीर आजाराचे लक्षण असू शकते.
Blood in urine causes
Sakal
बॅक्टेरियाच्या संसर्गामुळे मूत्राशयाला सूज येते, ज्यामुळे लघवी करताना जळजळ होणे, वारंवार लघवी लागणे आणि त्यातून रक्त येणे असे त्रास होऊ शकतात.
Blood in urine causes
Sakal
जर लघवीतून रक्त येण्यासोबतच कंबर किंवा पाठीत तीव्र वेदना होत असतील, तर ते मूत्रपिंड किंवा मूत्राशयातील खड्यांचे (Stone) लक्षण असू शकते.
Blood in urine causes
Sakal
पुरुषांमध्ये प्रोस्टेट ग्रंथी वाढल्यामुळे रक्त येऊ शकते, तर काही गंभीर प्रकरणांमध्ये हे मूत्रपिंड किंवा मूत्राशयातील ट्यूमर किंवा कर्करोगाचे संकेत असू शकतात.
Blood in urine causes
Sakal
लघवी करताना तीव्र वेदना, ताप येणे, अचानक वजन घटणे किंवा सततचा रक्तस्त्राव होत असल्यास घरगुती उपाय न करता त्वरित डॉक्टरांना भेटावे.
Blood in urine causes
Sakal
या समस्येचे मूळ कारण शोधण्यासाठी डॉक्टर लघवीची तपासणी (Urinalysis), अल्ट्रासाऊंड, रक्तचाचणी किंवा गरज पडल्यास सीटी स्कॅनचा सल्ला देतात.
Blood in urine causes
Sakal
दिवसातून किमान २-३ लिटर पाणी प्या, आहारात मिठाचे प्रमाण कमी ठेवा आणि मधुमेह तसेच रक्तदाब नियंत्रणात ठेवून किडनीचे आरोग्य जपा.
Blood in urine causes
Sakal
Early symptoms of cancer
Sakal