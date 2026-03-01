शरीरात कॅन्सर पसरण्यापूर्वी दिसतात 'हे' 9 संकेत!

Aarti Badade
कॅन्सरचे निदान उशिरा होणे हे सर्वात भयावह असते, परंतु शरीराने सुरुवातीला दिलेल्या संकेतांकडे लक्ष दिल्यास या आजाराला हरवणे शक्य आहे.
विनाकारण वजन अचानक कमी होणे, भूक मंदावणे किंवा शौचावाटे रक्त पडणे ही कोलन किंवा अंतर्गत कॅन्सरची लक्षणे असू शकतात.
त्वचेवरील तीळ किंवा डागांचा रंग बदलणे आणि शरीरावर कोणत्याही भागात विनाकारण गाठ किंवा सूज येणे हे धोक्याचे लक्षण आहे.
रात्री झोपताना प्रचंड घाम येणे, सततचा ताप आणि हाडांमध्ये होणारा तीव्र ठणका हे लिम्फोमा किंवा सार्कोमाचे संकेत असू शकतात.
लघवीतून रक्त येणे किंवा महिलांच्या बाबतीत मासिक पाळीव्यतिरिक्त होणारा रक्तस्त्राव हे किडनी किंवा गर्भाशयाच्या कॅन्सरचे लक्षण असू शकते.
सतत तीव्र डोकेदुखी होणे किंवा अंगावर कारण नसताना निळे डाग पडणे हे मेंदू किंवा रक्ताच्या कॅन्सरचे (Leukemia) सुरुवातीचे संकेत आहेत.
औषधोपचार करूनही शरीरावरील एखादी जखम किंवा फोड बरा होत नसेल, तर घरगुती उपाय करण्याऐवजी त्वरित तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
