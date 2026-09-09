BP वाढल्याचं जाणवलं? लगेच औषध घेण्याआधी 'हे' नक्की करा

Aarti Badade

अचानक BP वाढला? घाबरू नका!

BP वाढल्याचं जाणवलं तर सर्वात आधी शांत राहणं आणि घाईने पॅनिक न होणं महत्त्वाचं आहे.

BP control tips

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सर्वात आधी BP पुन्हा तपासा

मशीनच्या रीडिंगमध्ये चूक होऊ शकते, त्यामुळे काही वेळ शांत बसून योग्य पद्धतीने BP पुन्हा मोजा.

BP control tips

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Sakal

डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

चक्कर, अशक्तपणा किंवा BP वाढल्याची इतर लक्षणं जाणवल्यास स्वतःहून औषध न घेता डॉक्टरांकडे जाणं योग्य आहे.

BP control tips

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Sakal

BP ची औषधं नियमित घ्या

डॉक्टरांनी दिलेली BP ची औषधं वेळेवर आणि नियमित घेणं नियंत्रणासाठी महत्त्वाचं आहे.

आहाराकडेही द्या लक्ष!

BP नियंत्रणात ठेवण्यासाठी संतुलित आणि योग्य आहार घेण्याची सवय लावा.

BP control tips

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Sakal

व्यायाम आणि मेडिटेशन

नियमित योग्य व्यायाम आणि मेडिटेशन केल्याने ताणतणाव कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

BP control tips

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Sakal

टेन्शन कमी करा, BP नियंत्रणात ठेवा!

नियमित औषधं, योग्य आहार, व्यायाम आणि तणावावर नियंत्रण यामुळे BP व्यवस्थापनाला मदत होते; मात्र त्रास वाढल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

BP control tips

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Sakal

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