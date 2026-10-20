Health Benefits : कर्करोगाविरुद्ध 'ढाल' ठरणार हे छोटं निळं फळ! अँटीऑक्सिडंट्सचा खजिना अन् शरीराला मिळतात थक्क करणारे फायदे

बाळकृष्ण मधाळे
ब्लूबेरी हे निळ्या रंगाचे पौष्टिक फळ आहे. यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात. त्यामुळे शरीराच्या आरोग्यासाठी या फळाचे सेवन फायदेशीर ठरू शकते.
Health Benefits of Blueberries
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ब्लूबेरीमध्ये अँथोसायनिन्ससारखे नैसर्गिक घटक असतात. हे घटक ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास आणि पेशींचे संरक्षण करण्यास मदत करू शकतात.
Health Benefits of Blueberries
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ब्लूबेरीमधील काही घटकांचा कर्करोगाच्या पेशींची वाढ आणि दाह यांवरील परिणामांसाठी अभ्यास केला जात आहे. मात्र, कर्करोग रोखण्याचा किंवा बरा करण्याचा ठोस पुरावा उपलब्ध नाही.
Health Benefits of Blueberries
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ब्लूबेरीमध्ये विविध वनस्पतीजन्य घटक असतात. रेझव्हेराट्रॉलचाही आरोग्यविषयक संशोधनात अभ्यास केला जातो. मात्र, त्याचे प्रमाण आणि परिणाम वेगवेगळे असू शकतात.
Health Benefits of Blueberries
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ब्लूबेरीमधील अँटीऑक्सिडंट्स मेंदूच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. काही संशोधनांमध्ये स्मरणशक्ती आणि संज्ञानात्मक कार्यक्षमतेवरील संभाव्य परिणामांचा अभ्यास केला आहे.
Health Benefits of Blueberries
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ब्लूबेरीमध्ये आहारातील तंतू आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून त्यांचे सेवन हृदय व रक्तवाहिन्यांच्या आरोग्यास मदत करू शकते.
Health Benefits of Blueberries
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काही अभ्यासांमध्ये ब्लूबेरीचे सेवन आणि रक्तदाब तसेच रक्तवाहिन्यांच्या कार्यक्षमतेतील सुधारणांचा संबंध आढळला आहे. मात्र, रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यासाठी केवळ या फळावर अवलंबून राहू नये.
Health Benefits of Blueberries
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ब्लूबेरीचा समावेश संतुलित आहारात करता येतो. मात्र, कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी किंवा उपचारांसाठी हे फळ औषधांचा पर्याय नाही. डॉक्टरांनी सुचवलेले उपचार सुरू ठेवणे आवश्यक आहे.
Health Benefits of Blueberries
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Are eggs vegetarian or non vegetarian
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