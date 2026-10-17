Eggs Vegetarian or Non-Vegetarian : अंडी शाकाहारी की मांसाहारी? अंड्याबाबतचा मोठा गैरसमज होणार दूर?

बाळकृष्ण मधाळे
अंडी शाकाहारी आहेत की मांसाहारी, यावरून अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो. बाजारातील अंड्यांमधून पिल्ले जन्माला येतात का? जाणून घ्या यामागील शास्त्रीय सत्य!
Are eggs vegetarian or non vegetarian
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अंड्याला बाहेरून कवच असते. त्याच्या आत पांढरा बलक म्हणजे अल्ब्युमेन आणि पिवळा बलक म्हणजे योल्क असतो. या भागांमध्ये विविध पोषक घटक असतात.
Are eggs vegetarian or non vegetarian
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अंडे हे प्रथिनांचा चांगला स्रोत आहे. त्यातील पिवळ्या बलकामध्ये चरबी, कोलेस्ट्रॉल आणि विविध जीवनसत्त्वेही असतात.
Are eggs vegetarian or non vegetarian
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कोंबडीचे अंडे कोंबड्याच्या शुक्राणूमुळे फलित झाले आणि त्याला योग्य उब मिळाली, तर त्यातून पिल्लू विकसित होऊ शकते.
Are eggs vegetarian or non vegetarian
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व्यावसायिक पोल्ट्री फार्ममध्ये विक्रीसाठी मिळणारी बहुतांश अंडी अफलित असतात. त्यामुळे त्यांच्यातून पिल्ले विकसित होत नाहीत.
Are eggs vegetarian or non vegetarian
esakal
फलित अंड्यात योग्य परिस्थितीतून पिल्लू विकसित होऊ शकते. अफलित अंड्यात मात्र भ्रूण तयार होत नसल्याने पिल्लू जन्माला येत नाही.
Are eggs vegetarian or non vegetarian
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अंडी अफलित असली, तरी ती कोंबडीपासून मिळणारा प्राणिजन्य पदार्थ आहेत. त्यामुळे अनेक पारंपरिक शाकाहारी लोक अंडी खात नाहीत, तर काही जण आहारात त्यांचा समावेश करतात.
Are eggs vegetarian or non vegetarian
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बाजारातील बहुतांश अंडी अफलित असतात. मात्र, अंडी शाकाहारी मानायची की मांसाहारी, हे व्यक्तीच्या आहारपद्धतीवर आणि मान्यतांवर अवलंबून असते.
Are eggs vegetarian or non vegetarian
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How long does a horse live on average
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