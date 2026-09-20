Coastal Road Accident : BMW ७५ फुटांवरून कोसळली, कारचा चक्काचूर; अपघाताचे VIDEO, PHOTO समोर

सूरज यादव
मुंबई कोस्टल रोडवर भरधाव BMWचा भीषण अपघात; तीन तरुणांचा मृत्यू, एक गंभीर जखमी
BMW Accident
Esakal
भरधाव BMW फ्लायओव्हरवरून तब्बल ७५ फूट खाली कोसळली; कारचा चक्काचूर झाला
BMW Accident
Esakal
हवेत गिरक्या घेत कार खाली आदळली. त्यानंतर दोन-तीन वेळा उलटली.
BMW Accident
Esakal
रविवारी पहाटे ५.२० वाजता लाला कॉलेजसमोर, लोटस जेट्टीजवळ दुर्घटना घडली.
BMW Accident
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मरीन ड्राईव्हहून हाजी अलीच्या दिशेने जाताना चालकाचं कारवरील नियंत्रण सुटलं
BMW Accident
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शनाय गज्जल, धैर्य सेठ आणि एका अज्ञात तरुणाला रुग्णालयात मृत घोषित करण्यात आलंय.
BMW Accident
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२० वर्षीय अज्ञात तरुण गंभीर जखमी; नायर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
BMW Accident
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अपघातग्रस्त कारमधील सर्व तरुण गुजरातचे असल्याचं समजते. मुंबईत ते शिकत होते.
BMW Accident
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iPhone 18 Pro
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