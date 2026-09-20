Coastal Road Accident : BMW ७५ फुटांवरून कोसळली, कारचा चक्काचूर; अपघाताचे VIDEO, PHOTO समोर

सूरज यादव

कोस्टल रोडवर अपघात

मुंबई कोस्टल रोडवर भरधाव BMWचा भीषण अपघात; तीन तरुणांचा मृत्यू, एक गंभीर जखमी

BMW Accident

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Esakal

७५ फुटांवरून कार कोसळली

भरधाव BMW फ्लायओव्हरवरून तब्बल ७५ फूट खाली कोसळली; कारचा चक्काचूर झाला

BMW Accident

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Esakal

दोन तीन वेळा उलटली

हवेत गिरक्या घेत कार खाली आदळली. त्यानंतर दोन-तीन वेळा उलटली.

BMW Accident

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Esakal

पहाटे दुर्घटना

रविवारी पहाटे ५.२० वाजता लाला कॉलेजसमोर, लोटस जेट्टीजवळ दुर्घटना घडली.

BMW Accident

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Esakal

नियंत्रण सुटल्यानं अपघात

मरीन ड्राईव्हहून हाजी अलीच्या दिशेने जाताना चालकाचं कारवरील नियंत्रण सुटलं

BMW Accident

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Esakal

तिघांचा मृत्यू

शनाय गज्जल, धैर्य सेठ आणि एका अज्ञात तरुणाला रुग्णालयात मृत घोषित करण्यात आलंय.

BMW Accident

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Esakal

एक जण जखमी

२० वर्षीय अज्ञात तरुण गंभीर जखमी; नायर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

BMW Accident

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Esakal

मृत तरुण गुजरातचे

अपघातग्रस्त कारमधील सर्व तरुण गुजरातचे असल्याचं समजते. मुंबईत ते शिकत होते.

BMW Accident

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Esakal

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