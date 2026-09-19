दुबईहून किती iPhone 18 Pro भारतात आणता येतात? कर द्यावा लागते का? जाणून घ्या कायदा

सकाळ डिजिटल टीम

आयफोन

भारतात iPhone 18 Proची सुरुवातीची किंमत १ लाख ६४ हजार तर Pro Maxची किंमत १ लाख ७९ हजार ९०० रुपये इतकी आहे.

iPhone 18 Pro

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Esakal

किती स्वस्त

भारतापेक्षा दुबईत आयफोनच्या किंमतीत मॉडेलनुसार ३० ते ४० हजार रुपये स्वस्त आहेत. यामुळे अनेक लोक परदेशातून आयफोन खरेदी करण्याचा विचार करतात.

iPhone 18 Pro

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Esakal

कस्टम ड्युटी

दुबईत आयफोन खरेदी करून भारतात आणल्यास त्यावर कस्टम ड्युटी द्यावी लागते का? किती द्यावी लागते? काय नियम आहे? माहितीय का?

iPhone 18 Pro

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Esakal

नियम

दुबईहून किती फोन आणायचे यावर मर्यादा नाही पण नवे फोन आणताना कस्टम्सचे नियम लागू होतात.

iPhone 18 Pro

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Esakal

ड्युटी फ्री

दुबईतून बॅगेज रूल्सनुसार भारतात येणाऱ्या प्रवाशांना ७५ हजार रुपयांचं सामान कस्टम ड्युटी फ्री आणता येईल. याचा फायदा खासगी वापराच्या साहित्यावरच असतो.

iPhone 18 Pro

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Esakal

मर्यादेपेक्षा जास्त

ड्युटी फ्री मर्यादेपेक्षा जास्त सामान असेल तर तुम्हाला भारतात पोहोचताच कस्टम्सची माहिती द्यावी लागते.

iPhone 18 Pro

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Esakal

कर

अतिरिक्त किंवा नवा कोरा पॅक असलेले फोन आणायचे झाल्यास मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेवर ३८ ते ४० टक्के कर लागू होतो.

iPhone 18 Pro

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Esakal

व्यावसायिक कर

तीन पेक्षा जास्त फोन जर दुबईहून आणले तर त्याला व्यावसायिक कर लागू शकतो.

iPhone 18 Pro

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Esakal

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Esakal

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