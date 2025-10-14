नागपूरजवळील 'बोधलकसा शिव मंदिर' जिथे अनुभवता येते नैसर्गिक सौंदर्य अन् मनःशांती!

Aarti Badade
नागपूरपासून अंदाजे १५५ किमी अंतरावर, बोधलकसा (Bodalkasa) हे एक आकर्षक नैसर्गिक पर्यटन स्थळ आहे. जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या या ठिकाणी तुम्ही छोटी सुट्टी प्लान करू शकता.
हा परिसर थरारक खेळांसह (Adventure Sports), एका प्राचीन शिव मंदिरासाठी देखील ओळखला जातो. अनेक भाविक श्री शंकराचे दर्शन घेण्यासाठी येथे येत असतात.
शांततेच्या शोधात असलेल्यांसाठी हे मंदिर त्यांच्या शोधाचे उत्तर आहे. मंदिराला भेट देणे हा एक रोमांचक आणि शांत अनुभव आहे.
तुम्ही स्थानिक आदिवासींबरोबर रात्रीच्या जेवणाचा आनंद घेऊ शकता. त्यांच्या पाककृती आणि संस्कृतीबद्दल (Culture) जाणून घेणे हा एक अविस्मरणीय अनुभव आहे.
बोधलकसा भेटीत शिव मंदिरात प्रार्थना, बोटिंग आणि पॅडलिंगचा आनंद घ्या. तसेच, निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवा किंवा जंगल सफारीचा अनुभव घ्या.
बोधलकसा येथे आल्यास जवळचे बोधलकसा धरण आणि नवेगाव-नागझिरा वन्यजीव अभयारण्य (Navegaon-Nagzira Wildlife Sanctuary) यांसारख्या प्रेक्षणीय स्थळांना नक्की भेट द्या.
नागपूर, तिरोरा आणि काचेवानी ही सर्वात जवळची रेल्वे स्थानके आहेत. सर्वात जवळचे विमानतळ नागपूर आहे.
