झोपेत मृत्यू कसा होतो? काही दिवस आधीच दिसू लागतात 'ही' 3 लक्षणे, चुकूनही करू नका दुर्लक्ष

Saisimran Ghashi

हृदयाची अनियमित गती

झोपेत हृदयविकाराचा झटका किंवा हृदयाचे ठोके अचानक थांबणे हे मृत्यूचे सर्वात मुख्य कारण ठरते.

Irregular Heartbeat causes

|

esakal

श्वास घेण्यास त्रास

चालताना किंवा अगदी बसल्या जागीही धाप लागणे हे फुफ्फुस किंवा हृदयाच्या कमकुवतपणाचे लक्षण आहे.

Difficulty in Breathing reasons

|

esakal

अतिशय थकवा

जर तुम्हाला अनेक दिवसांपासून विनाकारण सतत थकवा आणि अशक्तपणा जाणवत असेल, तर ते हृदयविकाराचे पूर्वलक्षण असू शकते.

Extreme Fatigue reasons

|

esakal

छातीत अस्वस्थता

झोपण्यापूर्वी किंवा काही दिवस आधीपासून छातीत जडपणा आणि वेदना होणे हे मोठ्या संकटाचे संकेत आहेत.

Discomfort in the Chest causes

|

esakal

सतत चक्कर येणे

वारंवार चक्कर येणे किंवा डोळ्यासमोर अंधारी येणे याकडे दुर्लक्ष करू नका, कारण हे मेंदूशी संबंधित आजाराचे लक्षण असू शकते. 

Frequent Dizziness cause

|

esakal

रक्तातील साखरेची पातळी

मधुमेही व्यक्तींमध्ये रात्री अचानक साखर कमी झाल्यामुळे (हायपोग्लायसेमिया) झोपेतच मृत्यू ओढवू शकतो.

Blood Sugar Levels down reasons

|

esakal

हात-पायांना सूज

शरीरातील रक्तभिसरण नीट होत नसल्यास हात आणि पायांना सूज येणे हे हृदय निकामी होण्याचे प्रारंभिक संकेत असू शकतात.

Swelling in Hands and Feet causes

|

esakal

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यसंबंधित सल्ला घेण्यासाठी डॉक्टरना भेटा. आरोग्यदायी आहाराच्या अधिक माहितीसाठी तुम्ही नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.

Disclaimer

|

esakal

आयुष्यात पॅरालिसिस अटॅकचा धोका टाळण्यासाठी 'या' 5 भाज्या खाणे फायदेशीर

stroke prevention vegetables spinach broccoli methi beet red pumpkin reduce paralysis risk marathi

|

esakal news

येथे क्लिक करा