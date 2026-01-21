आयुष्यात पॅरालिसिस अटॅकचा धोका टाळण्यासाठी सतत कोणत्या भाज्या खाणे फायदेशीर ठरते?

Saisimran Ghashi
पॅरालिसिसचा झटका तुम्हाला खूप मोठा धक्का देऊ शकतो. या धोक्यापासून दूर राहण्यासाठी अगोदरच हेल्दी राहायला हवे
५ महत्त्वाच्या भाज्या आहेत ज्यांचे नियमित सेवन केल्यास आयुष्यात अर्धांगवायूचा (Paralysis) धोका कमी होऊ शकतो
पालकातील पोटॅशियम आणि अँटी ऑक्सिडंट्स रक्तवाहिन्या लवचिक ठेवून उच्च रक्तदाब नियंत्रित करतात.
ब्रोकोलीमध्ये असणारे फायबर आणि जीवनसत्त्वे रक्तातील कोलेस्ट्रॉल कमी करून मेंदूच्या नसांचे संरक्षण करतात.
मेथीच्या नियमित सेवनाने रक्तातील साखर आणि चरबीचे प्रमाण संतुलित राहते, ज्यामुळे स्ट्रोकचा धोका टळतो.
बीटमधील नायट्रेट्समुळे मेंदूला होणारा रक्तपुरवठा सुधारतो आणि रक्त गोठण्याची शक्यता कमी होते.
भोपळ्यातील बीटा-कॅरोटीन आणि जीवनसत्त्वे हृदय व मेंदूच्या आरोग्यासाठी अत्यंत पोषक ठरतात.
ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यसंबंधित सल्ला घेण्यासाठी डॉक्टरना भेटा. आरोग्यदायी आहाराच्या अधिक माहितीसाठी तुम्ही नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.
