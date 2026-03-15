ब्लड प्रेशरचा त्रास सुरू होण्याआधी महिनाभर शरीर देते 'हे' 5 संकेत, वेळीच लक्षणे ओळखल्यास टाळता येतो धोका

Saisimran Ghashi
उच्च रक्तदाबामुळे हृदयविकार, स्ट्रोक, किडनीचे आजार आणि मेंदूशी संबंधित गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात.
Early Signs of Hypertension
लक्षणे लवकर ओळखून वेळेवर उपचार घेतल्यास उच्च रक्तदाबावर नियंत्रण ठेवता येते आणि मोठा धोका टाळता येतो.
bp warning symptoms
महिनाभर आधी सतत किंवा वारंवार डोकेदुखी होणे हे वाढत्या रक्तदाबाचे महत्त्वाचे संकेत असू शकतात.
Frequent Headaches in blood pressure problem
अचानक चक्कर येणे किंवा डोळ्यासमोर अंधारी येणे हेही उच्च रक्तदाब वाढण्याचे लक्षण असू शकते.
Dizziness in blood pressure problem
छातीत दडपण किंवा जडपणा जाणवणे हे रक्तदाबाशी संबंधित समस्या दर्शवू शकते.
Chest Heaviness in blood pressure problem
सतत थकवा येणे, अस्वस्थ वाटणे किंवा ऊर्जा कमी जाणवणे हेही रक्तदाब वाढण्याचे संकेत असू शकतात.
Fatigue and Discomfort in blood pressure problem
रात्री नीट झोप न लागणे किंवा वारंवार जाग येणे हेही उच्च रक्तदाबाशी संबंधित सुरुवातीचे लक्षण असू शकते.
Difficulty Sleeping in blood pressure problem
ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Disclaimer
