ब्लड प्रेशरचा त्रास सुरू होण्याआधी महिनाभर शरीर देते 'हे' 5 संकेत, वेळीच लक्षणे ओळखल्यास टाळता येतो धोका

Saisimran Ghashi

उच्च रक्तदाबाचे धोके


उच्च रक्तदाबामुळे हृदयविकार, स्ट्रोक, किडनीचे आजार आणि मेंदूशी संबंधित गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात.

वेळेवर उपचाराचे महत्त्व


लक्षणे लवकर ओळखून वेळेवर उपचार घेतल्यास उच्च रक्तदाबावर नियंत्रण ठेवता येते आणि मोठा धोका टाळता येतो.

वारंवार डोकेदुखी


महिनाभर आधी सतत किंवा वारंवार डोकेदुखी होणे हे वाढत्या रक्तदाबाचे महत्त्वाचे संकेत असू शकतात.

चक्कर येणे


अचानक चक्कर येणे किंवा डोळ्यासमोर अंधारी येणे हेही उच्च रक्तदाब वाढण्याचे लक्षण असू शकते.

छातीत जडपणा जाणवणे


छातीत दडपण किंवा जडपणा जाणवणे हे रक्तदाबाशी संबंधित समस्या दर्शवू शकते.

थकवा आणि अस्वस्थता


सतत थकवा येणे, अस्वस्थ वाटणे किंवा ऊर्जा कमी जाणवणे हेही रक्तदाब वाढण्याचे संकेत असू शकतात.

झोप न लागणे


रात्री नीट झोप न लागणे किंवा वारंवार जाग येणे हेही उच्च रक्तदाबाशी संबंधित सुरुवातीचे लक्षण असू शकते.

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

