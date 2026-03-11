स्ट्राँग पर्सनॅलिटी बनवायची आहे? मग नक्की वाचा डॉ. विकास दिव्यकीर्ति यांनी सुचवलेली 'ही' 5 पुस्तके

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति हे एक प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक, लेखक आणि 'दृष्टी IAS' (Drishti IAS) या नामवंत प्रशिक्षण संस्थेचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत

आयुष्य बदलणारी पुस्तके

त्यांच्या विविध मुलाखती आणि व्याख्यानांमध्ये व्यक्तीमत्व विकासासाठी आणि विचारांची प्रगल्भता वाढवण्यासाठी ५ पुस्तकांचे वाचन करण्याचा सल्ला दिला आहे

Sophie's World -जॉस्टीन गार्डर

पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाचा इतिहास एका कादंबरीच्या स्वरूपात सांगणारे हे पुस्तक विचारांची दिशा बदलण्यासाठी अत्यंत प्रभावी मानले जाते.

गोदान - मुंशी प्रेमचंद

भारतीय ग्रामीण जीवनातील वास्तव आणि सामाजिक विषमता दर्शवणारी ही अजरामर कादंबरी माणसाला जमिनीशी जोडलेले राहण्यास मदत करते.

सत्याचे प्रयोग - महात्मा गांधी

स्वतःच्या चुका मान्य करून त्यातून शिकण्याची वृत्ती आणि नैतिक सामर्थ्य वाढवण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.

सेपिअन्स - युवाल नोआ हरारी

मानवी उत्क्रांती आणि समाजाचा इतिहास समजून घेण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पुस्तक आहे, जे तुमची जगण्याकडे बघण्याची दृष्टी विशाल करते.

द हिस्ट्री ऑफ मॅनकाइंड - फ्रेडरिक रॅझेल

मानववंशशास्त्र आणि मानवी संस्कृतीच्या विकासाचा भौगोलिक दृष्टिकोनातून अभ्यास करण्यासाठी डॉ. दिव्यकीर्ति हे पुस्तक सुचवतात.

सेल्फ-हेल्प पुस्तक

याव्यतिरिक्त त्यांनी व्यक्तिमत्त्व सुधारण्यासाठी 'हाऊ टू विन फ्रेंड्स अँड इन्फ्लुएन्स पीपल' आणि 'थिंक अँड ग्रो रिच' यांसारख्या प्रसिद्ध सेल्फ-हेल्प पुस्तकांचाही उल्लेख केला आहे. 

