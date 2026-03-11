स्ट्राँग पर्सनॅलिटी बनवायची आहे? मग नक्की वाचा डॉ. विकास दिव्यकीर्ति यांनी सुचवलेली 'ही' 5 पुस्तके

Saisimran Ghashi
डॉ. विकास दिव्यकीर्ति हे एक प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक, लेखक आणि 'दृष्टी IAS' (Drishti IAS) या नामवंत प्रशिक्षण संस्थेचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत
त्यांच्या विविध मुलाखती आणि व्याख्यानांमध्ये व्यक्तीमत्व विकासासाठी आणि विचारांची प्रगल्भता वाढवण्यासाठी ५ पुस्तकांचे वाचन करण्याचा सल्ला दिला आहे
पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाचा इतिहास एका कादंबरीच्या स्वरूपात सांगणारे हे पुस्तक विचारांची दिशा बदलण्यासाठी अत्यंत प्रभावी मानले जाते.
Sophie's World
भारतीय ग्रामीण जीवनातील वास्तव आणि सामाजिक विषमता दर्शवणारी ही अजरामर कादंबरी माणसाला जमिनीशी जोडलेले राहण्यास मदत करते.
godan book
स्वतःच्या चुका मान्य करून त्यातून शिकण्याची वृत्ती आणि नैतिक सामर्थ्य वाढवण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.
The Story of My Experiments with Truth
मानवी उत्क्रांती आणि समाजाचा इतिहास समजून घेण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पुस्तक आहे, जे तुमची जगण्याकडे बघण्याची दृष्टी विशाल करते.
Sapiens: A Brief History of Humankind
मानववंशशास्त्र आणि मानवी संस्कृतीच्या विकासाचा भौगोलिक दृष्टिकोनातून अभ्यास करण्यासाठी डॉ. दिव्यकीर्ति हे पुस्तक सुचवतात.
The History of Mankind
याव्यतिरिक्त त्यांनी व्यक्तिमत्त्व सुधारण्यासाठी 'हाऊ टू विन फ्रेंड्स अँड इन्फ्लुएन्स पीपल' आणि 'थिंक अँड ग्रो रिच' यांसारख्या प्रसिद्ध सेल्फ-हेल्प पुस्तकांचाही उल्लेख केला आहे.
