Boiled eggs : उकडलेली अंडी किती दिवस सुरक्षित राहतात?

उकळल्यानंतर अंड्याचा नैसर्गिक संरक्षणात्मक थर निघून जातो
अन्न सुरक्षा तज्ञांच्या मते, उकडलेली अंडी रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्यास सुमारे एक आठवडा सुरक्षित राहतात.
हा नियम सोललेली आणि न सोललेली दोन्ही अंड्यांसाठी लागू होतो
कारण कवच अंड्यांना बाहेरील वास व बॅक्टेरियापासून संरक्षण देते.
जर तुम्ही सोललेली अंडी साठवत असाल तर ती हवाबंद डब्यात साठवा
तुम्ही सोललेली अंडी स्वच्छ, थंड पाण्यात साठवू शकता, दररोज पाणी बदलू शकता. या पद्धतीने अंडी सुमारे एक आठवडा टिकतील.
खोलीच्या तपमानावर जास्त काळ साठवणे योग्य नाही
बरेच लोक असा विश्वास करतात की सोललेली अंडी लवकर खराब होतात किंवा न सोललेली अंडी जास्त काळ टिकतात.
