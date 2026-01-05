Boiled eggs : उकडलेली अंडी किती दिवस सुरक्षित राहतात?

Mayur Ratnaparkhe

रेफ्रिजरेटरमध्ये साठवणे का महत्त्वाचे?

उकळल्यानंतर अंड्याचा नैसर्गिक संरक्षणात्मक थर निघून जातो

उकडलेली अंडी किती काळ साठवता येतात? -

अन्न सुरक्षा तज्ञांच्या मते, उकडलेली अंडी रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्यास सुमारे एक आठवडा सुरक्षित राहतात.

दोन्ही प्रकारच्या अंड्यांसाठी नियम लागू -

हा नियम सोललेली आणि न सोललेली दोन्ही अंड्यांसाठी लागू होतो

न सोललेली अंडी अधिक सुरक्षित असतात-


कारण कवच अंड्यांना बाहेरील वास व बॅक्टेरियापासून संरक्षण देते.

हवाबंद डब्यात साठवा -

जर तुम्ही सोललेली अंडी साठवत असाल तर ती हवाबंद डब्यात साठवा

...तर आठवडाभर टिकतील -

तुम्ही सोललेली अंडी स्वच्छ, थंड पाण्यात साठवू शकता, दररोज पाणी बदलू शकता. या पद्धतीने अंडी सुमारे एक आठवडा टिकतील.

खोलीच्या तापमानात नको -

खोलीच्या तपमानावर जास्त काळ साठवणे योग्य नाही

लोकांचा काय समज आहे? -

बरेच लोक असा विश्वास करतात की सोललेली अंडी लवकर खराब होतात किंवा न सोललेली अंडी जास्त काळ टिकतात.

