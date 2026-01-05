पोट साफ तर आजार माफ! आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी 5 प्रभावी उपाय

Aarti Badade
"चुकीची जीवनशैली आणि अवेळी जेवल्यामुळे पचनसंस्थेचा नैसर्गिक समतोल बिघडून आतड्यांचे कार्य कमकुवत होते."
"पोट फुगणे, सतत होणारी ऍसिडिटी आणि बद्धकोष्ठता ही तुमच्या आतड्यांचे आरोग्य बिघडल्याची धोक्याची घंटा आहे."
"फळे, भाज्या आणि कडधान्ये यांमधील फायबरमुळे आतड्यांची हालचाल नियमित होऊन पचनसंस्था स्वच्छ व कार्यक्षम राहते."
"दही हे पोटातील चांगल्या बॅक्टेरियांचे पोषण करण्याचा आणि शरीराला निरोगी ठेवण्याचा सर्वात सोपा व नैसर्गिक मार्ग आहे."
"भरपूर पाणी प्यायल्याने अन्न पचण्यास मदत होते, पोषक तत्वे शोषली जातात आणि मल मऊ होऊन बद्धकोष्ठता टाळता येते."
"तणाव आणि चिंतेमुळे पचनशक्ती कमी होऊन ऍसिडिटी वाढते, त्यामुळे मन शांत ठेवण्यासाठी योगा किंवा ध्यानाचा आधार घ्या."
"अन्न नीट चघळून खाल्ल्यास पचनक्रिया तोंडापासूनच सुरू होते आणि आतड्यांवरील ताण कमी होऊन पोषक तत्वांचे शोषण सुधारते."
"नियमित चालणे, संतुलित आहार आणि तणाव व्यवस्थापन या छोट्या बदलांमुळे तुम्ही तुमचे संपूर्ण आरोग्य दीर्घकाळ टिकवू शकता."
