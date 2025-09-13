उकडलेले वाटाणे आरोग्यासाठी ठरतात पौष्टिकतेचा खजिना

सकाळ डिजिटल टीम

उकडलेले वाटाणे

रोज सकाळी उकडलेले वाटाणे खाल्यास आरोग्यास कोण कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.

भरपूर प्रथिने

वाटाणे हे वनस्पती-आधारित प्रथिनांचा उत्तम स्रोत आहेत. हे स्नायूंच्या वाढीसाठी आणि दुरुस्तीसाठी महत्त्वाचे आहे. शाकाहारी लोकांसाठी हा प्रथिनांचा एक चांगला पर्याय मानला जातो.

बद्धकोष्ठता

वाटाण्यात भरपूर प्रमाणात फायबर असल्याने पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते. हे बद्धकोष्ठता टाळते आणि आतड्यांचे आरोग्य चांगले ठेवण्यास मदत करते.

फायबर

वाटाण्यांमधील फायबरमुळे पोट बराच काळ भरलेले राहते, ज्यामुळे भूक लागत नाही आणि अनावश्यक खाणे टाळले जाते. यामुळे वजन कमी करण्यास मदत होते.

हृदयासाठी फायदेशीर

वाटाण्यांमध्ये असलेले पोटॅशियम, मॅग्नेशियम आणि फायबर रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात. यामुळे हृदयाशी संबंधित आजारांचा धोका कमी होण्यास मदत मिळते.

मधुमेह

वाटाण्यांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स (GI) कमी असतो, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढत नाही. मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी हा एक चांगला आहार मानला जातो.

ऊर्जा

यात असलेले जटिल कार्बोहायड्रेट्स आणि फायबर शरीराला दीर्घकाळ ऊर्जा देतात. त्यामुळे दिवसभर उत्साही वाटते.

अँटिऑक्सिडंट्स

वाटाण्यांमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स आणि फायटोन्यूट्रिएंट्स असतात, जे शरीराला मुक्त कणांच्या (free radicals) नुकसानीपासून वाचवतात आणि दाह (inflammation) कमी करण्यास मदत करतात.

डोळ्यांचे आरोग्य

यात असलेले लुटीन (lutein) आणि झेक्सँथिन (zeaxanthin) हे अँटिऑक्सिडंट्स डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत आणि मोतीबिंदू सारख्या आजारांपासून संरक्षण देतात.

