शिजवलेले की भाजलेले? हेल्थसाठी कोणते चणे आहेत बेस्ट?

Anushka Tapshalkar

शिजवलेले की भाजलेले चणे?

चणे हे प्रथिने, फायबर आणि अनेक आवश्यक पोषक तत्त्वांनी भरलेले सुपरफूड आहेत. पण आरोग्यासाठी उकडलेले चणे जास्त फायदेशीर की भाजलेले? जाणून घ्या दोन्हींपैकी तुमच्यासाठी कोणता पर्याय अधिक योग्य आहे.

Cooked VS Roasted Chana Which is Best for Health

|

sakal

चणे का खावेत?

चणे हे प्रथिने, फायबर, लोह, मॅग्नेशियम आणि इतर पोषक तत्त्वांनी समृद्ध असतात. ते शरीराला ऊर्जा देण्यास आणि दीर्घकाळ पोट भरल्यासारखे ठेवण्यास मदत करतात.

Why Eat Chana

|

sakal

उकडलेले चणे – पचनासाठी उत्तम

उकडलेले चणे मऊ असल्यामुळे सहज पचतात. फायबर आणि पाण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने पचन सुधारते आणि शरीराला हायड्रेशनही मिळते.

Boiled Chana

|

sakal

भाजलेले चणे – हेल्दी स्नॅक

भाजलेले चणे कमी कॅलरीचे आणि प्रथिनांनी भरपूर असतात. ऑफिस, प्रवास किंवा मधल्या वेळच्या भुकेसाठी हा एक पौष्टिक पर्याय आहे.

Roasted Chana

|

Sakal

ताकद आणि स्टॅमिनासाठी कोणते?

दोन्ही प्रकारचे चणे प्रथिनांचा चांगला स्रोत आहेत. नियमित सेवन केल्यास स्नायू मजबूत होण्यास, स्टॅमिना वाढण्यास आणि दिवसभर ऊर्जा टिकवण्यास मदत होते.

Stamina

|

sakal

कोणते चणे कधी खावेत?

  • पचनाच्या तक्रारी असल्यास – उकडलेले चणे

  • वजन नियंत्रण आणि झटपट स्नॅकसाठी – भाजलेले चणे

  • व्यायामानंतर – उकडलेले किंवा भाजलेले दोन्ही चालतील.

Which to Eat

|

sakal

निष्कर्ष

एकच पर्याय सर्वोत्तम नाही! पचनासाठी उकडलेले चणे, तर कमी कॅलरी आणि सोयीस्कर स्नॅकसाठी भाजलेले चणे अधिक फायदेशीर ठरतात. तुमच्या गरजेनुसार दोन्हींचा आहारात समावेश करा.

Conclusion

|

sakal

कच्चा की भाजलेला? ओवा कसा खाल्ला तर मिळतात जास्त फायदे!

Ajwain

|

sakal

आणखी वाचा