कच्चा की भाजलेला? ओवा कसा खाल्ला तर मिळतात जास्त फायदे!

Anushka Tapshalkar

पचनक्रिया होते सुपरफास्ट!

जेवणानंतर थोडा कच्चा ओवा चघळल्यास लाळ तयार होऊन अन्न पटकन पचायला मदत होते.

Boosts Digestion

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गॅस आणि अपचनावर त्वरित आराम!

पोटात गॅस झाला असल्यास चिमूटभर कच्चा ओवा आणि थोडे मीठ एकत्र खाल्ल्याने लगेच आराम मिळतो.

Effective for Gas and Indigestion

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पोटातील जंतूंपासून मुक्ती!

कच्च्या ओव्यात अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात, जे पोटातील हानिकारक जिवाणू नष्ट करतात.

Germs in Stomach

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सर्दी आणि खोकल्यावर रामबाण उपाय!

कफ किंवा सर्दीचा त्रास असल्यास भाजलेला ओवा खाणे अत्यंत फायदेशीर मानले जाते.

Best for Cough and Cold

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घशाच्या खवखवीला म्हणा 'बाय-बाय'!

हलका भाजलेला ओवा कोमट पाण्यासोबत घेतल्यास घसा साफ होतो आणि श्वसनाचा त्रास कमी होतो.

Effective on Itchy Throat

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संवेदनशील पोटासाठी हलका!

भाजल्यामुळे ओव्याचा उग्रपणा कमी होतो, ज्यामुळे नाजूक किंवा संवेदनशील पोट असणाऱ्यांना तो सहज पचतो.

Best For Sensitive Stomach

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योग्य वेळी योग्य ओवा निवडा!

पोटाच्या समस्येसाठी कच्चा ओवा आणि सर्दी-कफासाठी भाजलेला ओवा (किंवा रुमालात बांधून त्याचा वास घेणे) सर्वोत्तम ठरतो!

Right Way to Use it

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Weak Bones

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