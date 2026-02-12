8 वर्षांपूर्वी बॉलिवूडचा हा हिरो अचानक गायब… आज 8000 कोटींचा मालक!

Vinod Dengale
एका सुपरहिट चित्रपटानंतर हा तरुण स्टार अचानक इंडस्ट्रीतून गायब झाला!
Missing Hero Turns Billionaire
Esakal
रमैया वस्ताय्या ही डेब्यू फिल्म ब्लॉकबस्टर झाल्याने रातोरात स्टार झाला. अनेक तरुणाईचा क्रश आणि लाखो फॅन्स बनले.
हा व्यक्ती दुसरा कोणी नाही तर टिप्स इंडस्ट्रीजचे MD आणि रमैया वस्ताय्या चित्रपटातील अभिनेते गिरीश कुमार आहेत.
‘बेस्ट डेब्यू’साठी नामांकनं झाल्याने नव्या स्टारचा उदय असं सगळे म्हणत होते.
पण अचानक घेतला धक्कादायक निर्णय. फक्त 27 व्या वर्षी अभिनयाला कायमचा रामराम केला आणि कौटुंबिक व्यवसाय टिप्स इंडस्ट्रीजमध्ये प्रवेश केला.
टिप्सकडे असलेल्या जुन्या गाण्यांचा खजिना त्यांनी यूट्यूब, OTT, म्युझिक स्ट्रीमिंगवर फोकस करून डिजिटल युगात आणला. त्यामुळे जुन्या गाण्यांमधून मोठी कमाई केली.
कुमार यांच्या आयडिया मुळे आज कंपनीची कमाई अनेक पटींनी वाढली. आज कंपनीचं मार्केट कॅप तब्बल 8000 कोटी रुपये झाले आहे.
कॅमेऱ्यापेक्षा बिझनेसमध्ये यश मिळविले. आज शेकडो लोकांना रोजगार देत व्यवसाय कसा करावा याचे उत्तम उदाहरण.
