8 वर्षांपूर्वी बॉलिवूडचा हा हिरो अचानक गायब… आज 8000 कोटींचा मालक!

Vinod Dengale

हिरो अचानक गायब…

एका सुपरहिट चित्रपटानंतर हा तरुण स्टार अचानक इंडस्ट्रीतून गायब झाला!

रातोरात स्टार

रमैया वस्ताय्या ही डेब्यू फिल्म ब्लॉकबस्टर झाल्याने रातोरात स्टार झाला. अनेक तरुणाईचा क्रश आणि लाखो फॅन्स बनले.

गिरीश कुमार

हा व्यक्ती दुसरा कोणी नाही तर टिप्स इंडस्ट्रीजचे MD आणि रमैया वस्ताय्या चित्रपटातील अभिनेते गिरीश कुमार आहेत.

मोठी प्रसिद्धी

‘बेस्ट डेब्यू’साठी नामांकनं झाल्याने नव्या स्टारचा उदय असं सगळे म्हणत होते.

ऑफिसची खुर्ची स्वीकारली

पण अचानक घेतला धक्कादायक निर्णय. फक्त 27 व्या वर्षी अभिनयाला कायमचा रामराम केला आणि कौटुंबिक व्यवसाय टिप्स इंडस्ट्रीजमध्ये प्रवेश केला.

डिजिटल गेम

टिप्सकडे असलेल्या जुन्या गाण्यांचा खजिना त्यांनी यूट्यूब, OTT, म्युझिक स्ट्रीमिंगवर फोकस करून डिजिटल युगात आणला. त्यामुळे जुन्या गाण्यांमधून मोठी कमाई केली.

8000 कोटींचं साम्राज्य!

कुमार यांच्या आयडिया मुळे आज कंपनीची कमाई अनेक पटींनी वाढली. आज कंपनीचं मार्केट कॅप तब्बल 8000 कोटी रुपये झाले आहे.

पडद्यामागचा खरा हिरो

कॅमेऱ्यापेक्षा बिझनेसमध्ये यश मिळविले. आज शेकडो लोकांना रोजगार देत व्यवसाय कसा करावा याचे उत्तम उदाहरण.

