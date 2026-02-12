Shah Rukh Khan Education Qualification : शाहरुख खान किती शिकला? जाणून घ्या 'किंग खान'चे शिक्षण

बाळकृष्ण मधाळे
शाहरुख खान हा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एक अतिशय लोकप्रिय आणि यशस्वी अभिनेता आहे. त्याचा जन्म २ नोव्हेंबर १९६५ रोजी नवी दिल्ली येथे झाला.
शाहरुख खानचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण दिल्लीतील नामांकित सेंट कोलंबा स्कूलमध्ये झाले.
शालेय जीवनात तो अभ्यासाबरोबरच क्रीडाक्षेत्रातही अत्यंत कुशल होता. त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल त्याला शाळेत ‘स्वॉर्ड ऑफ ऑनर’ हा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळाला होता.
शालेय शिक्षणानंतर शाहरुख खानने दिल्ली विद्यापीठातील हंसराज कॉलेजमधून अर्थशास्त्र विषयात पदवी (बी.ए.) प्राप्त केली.
पुढे त्याने जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात मास कम्युनिकेशन विषयात एम.ए. करण्यासाठी प्रवेश घेतला. मात्र, अभिनयाच्या करिअरकडे ओढ वाढल्याने त्याने हा अभ्यासक्रम मध्येच सोडून दिला.
दिल्लीमध्ये वास्तव्यास असताना तो प्रसिद्ध रंगकर्मी बॅरी जॉन यांच्या थिएटर अॅक्शन ग्रुपमध्ये सहभागी झाला. येथे त्याने अभिनयाचे बारकावे आत्मसात केले आणि रंगभूमीवरील अनुभव मिळवला.
१९८९ साली ‘फौजी’ या दूरदर्शन मालिकेतून शाहरुख खानने अभिनय क्षेत्रात अधिकृतपणे पदार्पण केले आणि यानंतर त्याची कारकीर्द झपाट्याने उंचावली.
