Bollywood actors cancer death list : केवळ पंकज धीर नाहीतर बॉलिवूडमधील 'हे' दिग्गज अभिनेतेही ठरलेत कॅन्सरचे बळी!

पंकज धीर –

दूरदर्शवरील महाभारत मालिकेत कर्णाची भूमिका साकारणारे अभिनेते पंकज धीर यांचे कॅन्सरने निधन झाले आहे.

राजकुमार -

राजकुमार यांचे ३ जुलै १९९६ रोजी वयाच्या ६९ व्या वर्षी मुंबईत निधन झाले. घशाच्या कर्करोगाने त्यांचे निधन झाले होते.

ऋषी कपूर -

बॉलिवूडचे स्टार ऋषी कपूर यांनाही कर्करोग झाला होता. त्यांच्यावर बराच काळ उपचार सुरू होते. नंतर २०२० मध्ये त्यांचे रक्ताच्या कर्करोगाने निधन झाले.

राजेश खन्ना -

हिंदी चित्रपटांतील "काका" म्हणून ओळखले जाणारे अभिनेते राजेश खन्ना यांचे देखील कर्करोगाने निधन झाले. त्यांना ब्लॅडर कॅन्सर झाला होता.

विनोद खन्ना -

ज्येष्ठ अभिनेते विनोद खन्ना यांनाही कर्करोग झाला होता. त्यांना मूत्राशयाच्या कर्करोगाचे निदान झाले होते. अखेर २७ एप्रिल २०१७ रोजी वयाच्या ७० व्या वर्षी निधन झाले.

फिरोज खान -

प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेते फिरोज खान यांनाही कॅन्सरचे निदान झाले होते आणि २७ एप्रिल २००९ रोजी त्यांचे निधन झाले.

इरफान खान -

इरफान खान यांना २०१८ मध्ये कर्करोगचे निदान झाले होते. ते न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमरने ग्रस्त होते. त्यानंतर अखेर २९ एप्रिल २०२० रोजी त्यांचे कर्करोगाने निधन झाले.

नरगीस दत्त -

६० आणि ७० च्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगीस दत्त यांनाही कर्करोग झाला होता. त्यांना सायलेंट कॅन्सर असल्याचे निदान झाले होते, ५२ व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले.

टॉम ऑल्टर -

अभिनेते टॉम ऑल्टर यांचे २९ सप्टेंबर २०१७ रोजी मुंबईत ६७ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांना त्वचेच्या कर्करोगाने ग्रासले होते.

विभू राघव -

टेलिव्हिजन अभिनेता विभू राघवचंही कॅन्सरमुळे निधन झालं होतं. तो स्टेज 4 च्या कोलन कॅन्सरनं ग्रस्त होता. अखेर कॅन्सरनं या अभिनेत्याचं आयुष्य हिरावून घेतलं

