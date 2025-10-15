EOW आणि ED च्या कारवाईत काय फरक आहे?

Mansi Khambe
EWO आणि ED च्या कृतींमध्ये काय फरक आहे, याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का?
EOW and ED
ESakal
सार्वजनिक किंवा खाजगी मालमत्तेचा गैरवापर हा आर्थिक गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतो. यामध्ये मालमत्ता चोरी, बनावटगिरी, फसवणूक इत्यादींचा समावेश आहे.
EOW and ED
ESakal
अशा प्रकरणांमध्ये आर्थिक गुन्हेगारीच्या श्रेणीनुसार गुन्हे नोंदवले जातात. इतर गुन्ह्यांप्रमाणे, आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास विविध एजन्सींकडून केला जातो.
EOW and ED
ESakal
या एजन्सींमध्ये पोलिस, आर्थिक गुन्हे शाखा (EoW), CB-CID, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) यांचा समावेश आहे.
EOW and ED
ESakal
ज्या राज्यांमध्ये आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी कोणतीही एजन्सी नाही. तेथे पोलिस अशा प्रकरणांचा तपास करतात.
EOW and ED
ESakal
दिल्लीसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखा (EoW) आहे. तिला हिंदीमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखा असेही म्हणतात.
EOW and ED
ESakal
आर्थिक गुन्हे शाखा एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फसवणूक किंवा गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांचा तपास करते. कोणत्याही मोठ्या आर्थिक गुन्ह्यासाठी ते स्वतःहूनही गुन्हा दाखल करू शकते.
EOW and ED
ESakal
परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) चे उल्लंघन करणाऱ्या आर्थिक गुन्ह्यांची चौकशी अंमलबजावणी संचालनालय (ED) द्वारे केली जाते.
EOW and ED
ESakal
ही एक आर्थिक गुप्तचर संस्था आहे जी भारतात आर्थिक कायदे लागू करण्यासाठी आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी जबाबदार आहे. अंमलबजावणी संचालनालय भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या अंतर्गत येते.
EOW and ED
ESakal
अंमलबजावणी संचालनालयाचे प्राथमिक उद्दिष्ट भारत सरकारच्या दोन प्रमुख कायद्यांची अंमलबजावणी करणे आहे: परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, १९९९ (FEMA) आणि मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ (PMLA).
EOW and ED
ESakal
Lift
Sakal