बॉलिवुड सिनेमांमुळे प्रसिद्ध झाली जगातील 'ही' ५ ठिकाणे, लाखो पर्यटकांची होते गर्दी, एकदा भेट द्याच

Yashwant Kshirsagar
बॉलिवूड चित्रपट फॅशन, लग्न, नृत्य आणि विशेषतः पर्यटनावर मोठा प्रभाव टाकतात. सिनेमातील सुंदर लोकेशन्स पाहून प्रेक्षकांना तेथे जाण्याची प्रेरणा मिळते. सिनेमा हे पर्यटनाचे शक्तिशाली माध्यम बनले आहे.
Bollywood Travel Destinations
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शाहरुख खान आणि काजोलच्या 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' ने स्वित्झर्लंडच्या बर्फाच्छादित डोंगर, हिरवीगार दऱ्या आणि रोमँटिक गाण्यांनी लाखो भारतीय पर्यटकांना आकर्षित केले. आजही DDLJ लोकेशन्सवर विशेष टूर्स उपलब्ध आहेत.
Bollywood Travel Destinations
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'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' मधील हृतिक, फरहान आणि अभय यांची स्पेनमधील रोड ट्रिप (सेव्हिल आणि कोस्टा ब्राव्हा) ने अनेकांना फ्रेंड्ससोबत ट्रिपचे स्वप्न दिले. स्पेनची जीवनशैली आणि सौंदर्य आजही प्रेरणादायी आहे.
Bollywood Travel Destinations
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'कभी खुशी कभी गम' मधील लंडनची आधुनिक जीवनशैली, London Eye आणि iconic ठिकाणे यांनी शहराला बॉलिवूड फॅनसाठी स्वप्नवत बनवले. शाहरुखच्या पात्रासोबत प्रेक्षकांनीही लंडन अनुभवला.
Bollywood Travel Destinations
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'कल हो ना हो' आणि 'कभी अलविदा ना कहना' सारख्या चित्रपटांनी मॅनहॅटन, ब्रुकलिन ब्रिज आणि न्यूयॉर्कच्या गजबजलेल्या जीवनाला रोमँटिक आणि महत्वाकांक्षी बनवले. हे शहर बॉलिवूडसाठी खरे 'ड्रीम डेस्टिनेशन' आहे.
Bollywood Travel Destinations
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आमीर खानच्या 'पीके' चित्रपटात ब्रुजेस शहरातील कालवे, रस्ते आणि चर्च यांचे सौंदर्य अतिशय सुंदर दाखवले गेले. बॉलिवूडमध्ये कमी दाखवले तरी हे ठिकाण प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेले.
Bollywood Travel Destinations
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'डिल चाहता है' ने गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यांना युवा पर्यटकांसाठी मस्ट-व्हिजिट बनवले. फ्रेंड्स ट्रिप आणि पार्टी व्हाईब आजही या चित्रपटामुळे प्रेरित होतात.
Bollywood Travel Destinations
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'ये जवानी है दीवानी' आणि इतर चित्रपटांनी काश्मीरच्या हिरवीगार घाट्या आणि बर्फाळ डोंगरांना नवीन ओळख दिली. 'स्वर्गासारखे' दृश्य पाहून पर्यटकांची संख्या वाढली.
Bollywood Travel Destinations
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'क्वीन' चित्रपटात एकटीने युरोप भ्रमण आणि 'नमस्ते लंडन' सारख्या चित्रपटांनी युरोपियन शहरांना भारतीय पर्यटकांसाठी अधिक आकर्षक बनवले. फ्रान्स, इटली आणि इतर देशांचा समावेश.
Bollywood Travel Destinations
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Madhuri Lake Arunachal Pradesh
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