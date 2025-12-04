जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचं थंड ठिकाण! बर्फाच्छादित शिखरे, युद्धस्मारक अन् थरारक इतिहास!

द्रास : भारताचे प्रवेशद्वार

लडाखचे प्रवेशद्वार (Gateway to Ladakh) म्हणून ओळखले जाणारे द्रास (Drass) हे भारतातील सर्वात थंड वस्ती असलेले गाव आहे.

जगातील दुसरे थंड ठिकाण

सायबेरियातील ओयम्याकोन (Oymyakon) नंतर द्रास हे जगातील दुसरे सर्वात थंड (Second Coldest) वस्ती असलेले ठिकाण म्हणून ओळखले जाते.

तापमान आणि विक्रम

येथे सरासरी तापमान 20 ते 25C असते, तर जानेवारी १९९५ मध्ये विक्रमी 60c इतके नोंदवले गेले होते.

मानवी लवचिकता

या अति तीव्र हवामानात (Extreme Weather) सुमारे 22000 शिना भाषिक (Shina Speaking) डार्डिक समुदायाचे लोक लवचिकतेने (Resilience) राहतात.

जीवनशैली

येथील रहिवासी जाड दगडी भिंतींची घरे (Stone Walls), पारंपरिक कपडे (Traditional Clothes) वापरतात आणि शेती, पशुधन व पर्यटनावर अवलंबून असतात.

ऐतिहासिक महत्त्व

द्रास हे कारगिल युद्ध क्षेत्राच्या जवळ आहे; जवळच्या टोलोलिंगमध्ये असलेले कारगिल युद्ध स्मारक (Kargil War Memorial) या शहराला ऐतिहासिक महत्त्व (Historical Importance) देते.

प्रवास आणि आव्हान

द्रासला पोहोचणे एक आव्हान आहे; झोजी ला खिंड (Zoji La Pass) हिवाळ्यात बंद असल्याने येथील जीवन अद्वितीयपणे आव्हानात्मक (Challenging) आहे.

