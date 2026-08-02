मैत्रीच्या नात्याचे विविध पैलू उलगडणारी खास पुस्तके!

सकाळ डिजिटल टीम
कॉलेजचा कट्टा, निखळ मैत्री, मित्रांसाठी काहीही करण्याची वृत्ती या कादंबरीत सुंदरपणे मांडली आहे. तरुण वयातील निस्वार्थी नात्यांचा अनमोल प्रवास अनुभवण्यासाठी हे पुस्तक आवर्जून वाचले पाहिजे.
Duniyadari (Suhas Shirwalkar)
sakal
ही कथा 'पार्टनर' नावाच्या एका अवलिया, बिनधास्त आणि तत्त्वनिष्ठ पात्राभोवती फिरते. मैत्री, आयुष्य आणि नात्यांकडे बघण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन हे पुस्तक वाचकाला देते.
Partner (V. P. Kale)
sakal
मानवी नातेसंबंधांवर भाष्य करणारे हे पुस्तक माणसाला एकटेपणातून बाहेर काढण्यात मित्रांची भूमिका कशी महत्त्वाची असते, हे दाखवते.
Avinash (V. S. Khandekar)
sakal
शालेय जीवनातील अल्लडपणा, निष्पाप भावना आणि कधीही न विसरता येणारी खरीखुरी मैत्री. लहानपणीच्या सुंदर आठवणींना उजाळा देऊन वाचकांना भूतकाळात घेऊन जाणारे हे एक उत्तम पुस्तक आहे.
Shala (Milind Bokil)
sakal
आजच्या आधुनिक काळातील तरुण पिढीचे विचार, नाती आणि मैत्रीच्या घट्ट बंधावर आधारित कथा. डिजिटल युगात बदलत जाणारे संवाद, मैत्रीची नवनवीन रूपे यात उत्तम प्रकारे रेखाटली आहेत.
Maitra Jivanche (Abhishek Thamke)
sakal
मैत्रीतील गैरसमज दूर करून विस्कटलेली नाती पुन्हा कशी जुळवावीत याचे उत्तम मार्गदर्शन. कटुता संपवून मैत्रीचे नाते दीर्घकाळ कसे टिकवावे याची व्यावहारिक उत्तरे हे पुस्तक देते.
Maitri Ashi Ani Tashi (Translated by Supriya Vakil)
sakal
नवीन मित्र कसे बनवावेत, संवादातून मैत्रीचे नाते कसे टिकवावे याचे जगप्रसिद्ध मार्गदर्शक. दैनंदिन व्यवहारात उत्तम लोकसंबंध प्रस्थापित करण्यासाठी हे पुस्तक अत्यंत उपयुक्त ठरते.
How to Win Friends and Influence People (Dale Carnegie)
sakal
जागतिक पातळीवर आणि वेगवेगळ्या संस्कृतींमध्ये मैत्रीचे नाते कसे फुलते, याचे रंजक विश्लेषण या पुस्तकात केले आहे.
Ek Hota Mitra (Umesh Kadam)
sakal
रामायणाबद्दलच्या १० अद्भूत आणि रंजक गोष्टी!
Amazing and Fascinating Facts About the Ramayana!
sakal