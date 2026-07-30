रामायणाबद्दलच्या १० अद्भूत आणि रंजक गोष्टी!

सकाळ डिजिटल टीम

पहिले 'हनुमद् रामायण'

महर्षी वाल्मीकिंच्या आधी हनुमानजींनी पाषाणावर नखांनी रामायण लिहिले होते, ज्याला 'हनुमद् रामायण' म्हटले जाते.

The First 'Hanumad Ramayana'

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श्रीरामांची बहीण शांता

राजा दशरथाला श्रीरामाव्यतिरिक्त 'शांता' नावाची एक मोठी मुलगी होती, जिचा विवाह ऋषी ऋष्यशृंग यांच्याशी झाला होता.

Lord Rama's Sister Shanta

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अवतरणाचे रहस्य

प्रभू राम विष्णूचे, लक्ष्मण शेषनागाचे, भरत सुदर्शन चक्राचे आणि शत्रुघ्न शंखाचे अवतार मानले जातात.

The Divine Incarnations

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सूर्याची कला आणि रामाचे स्वरूप

श्रीराम हे १२ कलांनी संपन्न होते कारण त्यांचा जन्म सूर्यवंशात झाला होता, तर श्रीकृष्ण हे १६ कलांचे अवतार मानले जातात.

The 12 Solar Arts

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दंडकारण्य वन

ज्या वनात श्रीराम, सीता आणि लक्ष्मण वनवासाच्या काळात राहिले, त्या वनाला दंडकारण्य असे म्हटले जाते. या वनाचा विस्तार छत्तीसगड, ओडिशा, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशपर्यंत आहे.

The Vast Dandakaranya Forest

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भगवान शिवाचे पिनाक धनुष्य

सीतेच्या स्वयंवरात मोडलेले भगवान शिव यांचे 'पिनाक' धनुष्य राजा जनकाच्या पूर्वजांकडे आले होते.

Lord Shiva's Pinaka Bow

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लक्ष्मणरेषा

सीताहरणाआधी जी लक्ष्मणरेषा ओलांडल्याची कथा प्रसिद्ध आहे, तिचा उल्लेख वाल्मीकी रामायणात किंवा रामचरितमानसमध्ये स्पष्टपणे आढळत नाही. ही कथा लोकपरंपरा आणि लोककथेतून पुढे आल्याचे मानले जाते.

Lakshmana Rekha

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लक्ष्मणाची जलसमाधी

ऋषी दुर्वासांना दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी श्रीरामांना एकांतात नियम पाळावा लागला, ज्यामुळे लक्ष्मणाने शरयू नदीत जलसमाधी घेतली.

Lakshmana's Jalasamadhi

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परदेशांतील रामायण

भारतच नव्हे तर थायलंड ('रामकियेन'), इंडोनेशिया ('काकाविन् रामायण') आणि लाओस ('फ्रा लक फ्रा लाम') या देशांमध्ये रामायणाचे वेगळे व सांस्कृतिक रूप प्रसिद्ध आहे.

Ramayana in Foreign Countries

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दूरदर्शनचा विक्रम

रामानंद सागर यांची १९८७ मधील 'रामायण' मालिका जगातील सर्वाधिक पाहिली गेलेली पौराणिक दूरदर्शन मालिका ठरली.

Doordarshan's Record

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बाल्कनीत फुलवा 'ही' ७ फुले जी तुम्ही सॅलडमध्ये टाकून खाऊ शकता!

7 Edible Balcony Flowers for Salads

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