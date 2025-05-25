हाडांच्या आरोग्यासाठी कोणत्या व्हिटॅमिनची गरज असते?

Aarti Badade

व्हिटॅमिन डी म्हणजे काय?

व्हिटॅमिन डी हे चरबीत विरघळणारे जीवनसत्त्व आहे, जे हाडं मजबूत ठेवतं, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतं आणि संपूर्ण आरोग्यासाठी महत्त्वाचं असतं.

व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेची कारणं

पुरेसा सूर्यप्रकाश न मिळणे, चुकीचा आहार, किंवा शरीरात शोषणाची अडचण यामुळे व्हिटॅमिन डीची कमतरता होते.

कमतरतेची लक्षणं

थकवा, चक्कर, बेशुद्ध पडणे, स्नायूंमध्ये दुखणं, आणि हाडं कमजोर होणं ही मुख्य लक्षणं आहेत.

शरीरावर परिणाम

व्हिटॅमिन डीची कमतरता कॅल्शियमचं शोषण कमी करते, ज्यामुळे हाडं ठिसूळ होतात आणि फ्रॅक्चरचा धोका वाढतो.

सूर्यप्रकाश

सकाळच्या सूर्यप्रकाशात 15–20 मिनिटं रोज बसल्यास शरीर स्वतःहून व्हिटॅमिन डी तयार करतं.

आहारातून मिळवा

अंडी, मासे (सॅल्मन, सार्डीन), गोमांस यकृत, चीज, बटर, दूध हे व्हिटॅमिन डीचे चांगले स्रोत आहेत.

डॉक्टरांचा सल्ला

कमी प्रमाण असल्यास पूरक गोळ्या घेणं फायदेशीर ठरू शकतं, पण त्यासाठी नेहमी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

