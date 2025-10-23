आठवड्यात फक्त इतकाच वेळ व्यायाम करा आणि पहा तुमचा मेंदू किती शार्प होतो!

Anushka Tapshalkar

मेंदूसाठी सर्वोत्तम औषध – व्यायाम

आजच्या काळात ब्रेन फॉग, विसराळेपणा आणि डिजिटल ओव्हरलोड सामान्य झाले आहेत. शास्त्र सांगते की नियमित व्यायाम केवळ शरीरासाठीच नाही, तर मेंदूची रचना आणि कार्यक्षमता सुधारतो.

एक नाही अनेक फायदे

डॉ. वेंडी सुसुकी यांच्या अभ्यासानुसार, आठवड्यातून २–३ वेळा ४५ मिनिटे व्यायाम केल्यास फोकस, स्मरणशक्ती आणि मूड सुधारतो. व्यायामामुळे मेंदूत रक्तप्रवाह वाढतो आणि हिप्पोकॅम्पस सक्रिय होतो.

कमीकमी डोस

सुरुवातीला, ४५ मिनिटांचे २–३ एरोबिक सेशन्स पुरेशी ठरतात. सायकलिंग, जलद चालणे, पोहणे किंवा नृत्य यापैकी कोणताही व्यायाम करता येतो जो हृदयाचे ठोके वाढवतो.

मेंदूतील 'गोड जागा'

अधिक व्यायाम केल्याने अधिक लाभ मिळतो. आठवड्यात ४–५ तास एरोबिक व्यायाम करणे मेंदूच्या स्मरणशक्ती आणि निर्णय क्षमतेसाठी उत्तम आहे.

एरोबिक व्यायाम आणि मेंदूची वाढ

एरोबिक व्यायाम मेंदूला ऑक्सिजन देतो आणि BDNF नावाचे मेंदूचे 'खते' वाढवतो, ज्यामुळे न्यूरॉन्स मजबूत होतात आणि शिकणे व स्मरण सुधारते.

मूड-स्मरणशक्ती संबंध

व्यायामामुळे मूड सुधारतो, एंडॉर्फिन्स आणि सेरोटोनिन उत्सर्जित होतात. हसरे मन मेंदूला नवीन माहिती आत्मसात करण्यास सज्ज करतो, ज्यामुळे लक्षशक्ती वाढते.

थोडासाही घाम फायदा

थोडीशीही हालचाल फायदेशीर ठरते – जिने चढणे, स्वयंपाक करताना नाचणे, १५ मिनिटे चालणे. महत्त्वाचे म्हणजे सातत्य, परिपूर्णता नाही.

