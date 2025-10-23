30 नंतर पुरुषांमध्ये दिसतात हार्ट अटॅकची 'ही' लक्षणं; कधीही दुर्लक्ष करू नका!

Anushka Tapshalkar
प्रसिद्ध मुंबई आधारित गायक, अभिनेता आणि संगीतकार ऋषभ टंडन याचे वयाच्या ३५व्या वर्षी हार्ट अटॅकने निधन झाले.
Actor Rishabh Tandon Death
पुरुषांमध्ये ३० वर्षांनंतर हार्ट अटॅकचा धोका वाढतो. हृदयाला रक्तप्रवाह व्यवस्थित न मिळाल्यास अचानक हार्ट अटॅक येऊ शकतो. तसेच काही दैनंदिन सवयी देखील कारणीभूत ठरू शकतात.
Heart Attack Symptoms in 30+ Men
जास्त प्रमाणात सिगारेट ओढल्याने हार्ट अटॅकचा धोका वाढतो.
Smoking
जास्त प्रमाणात मद्यपान करणे हृदयाच्या आरोग्यासाठी अपायकारक असते.
उच्च कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा आणते.
cholesterol
दररोज व्यायाम न केल्यास हृदयाचे कार्य कमी होते.
no exercise
जास्त वजन, उच्च रक्तदाब आणि अनियंत्रित साखर हार्ट अटॅकचा धोका वाढवतात.
obesity and blood sugar
छातीचा त्रास, घाम येणे, श्वास घेण्यास त्रास, हात-पाय सुजणे, थकवा – हे हार्ट अटॅकची चेतावणीची लक्षणे आहेत.
ही लक्षणे दिसल्यास लगेचच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. योग्य वेळी उपचार घेतल्यास जीव वाचवता येऊ शकतो.
